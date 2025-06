Ab Pfingsten kann in diesem Jahr im Froser See wieder gebadet werden. Was die Pächter in den letzten Monaten vorbereitet haben.

Frose/MZ - Wie das Wetter zu Pfingsten wird? Das ist egal, denn die Pächter des Froser Sees starten an diesem Wochenende so oder so in die neue Bade-Saison. „Wir haben alles vorbereitet“, sagt Mario Kempe, der neben Bernd Bruder den Badebetrieb an diesem idyllischen Gewässer betreibt.