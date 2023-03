In Zeitz will der Klinikbetreiber die Kinder- und Geburtsstation schließen. Die Menschen vor Ort bangen deswegen um die Zukunft ihrer Stadt. Das Problem ist nicht neu. Kinderkliniken haben es schon lange schwer.

Etwa 1.000 Demosntarnetn kamen am 8. März auf den Altmarkt in Zeitz, um gegen die Klinikschließung zu protestieren.

Auf den Zeitzer Altmarkt tröpfelt Matschregen. Es ist kalt und ungemütlich. Trotzdem haben sich etwa 1.000 Menschen an diesem Mittwoch auf dem zentralen Platz versammelt, um zu demonstrieren. Zeitz im Burgenlandkreis hat 22.000 Einwohner. 1.000 Demo-Teilnehmer sind da schon beachtlich. „Diesen ganzen Corona-Demo-Gedöns, den kannste lassen“, meint in der Menge ein Mann zu seiner Nebenfrau. „Aber das hier heute, das ist wichtig.“

Worum es geht, ist auf den Schildern der Demonstranten zu lesen: „Stoppt die Schließung der Kinderklinik!“, steht da. Und: „Eine Stadt ohne Kreißsaal ist zum Sterben verurteilt“. Ende Februar war bekannt geworden, dass das örtliche Klinikum überlegt, seine Kinder- und Jugendstation zu schließen. Davon betroffen wäre auch der Bereich Geburtshilfe, da für Neugeborene immer auch ein Kinderarzt vorhanden sein muss. Schon im April könnte es zum Aus für die Station kommen.

Zeitz wäre dann eine Stadt, in der keine Kinder mehr geboren werden. „Wir werden unserer Zukunft beraubt“, meint Wolfram Wendland. Er ist einer der Protest-Organisatoren. Die Kinderstation sei für ihn nur der Anfang, das gesamte Klinikum werde schnell folgen. „Wer will dann hier noch leben, wenn nicht einmal mehr das Mindestmaß medizinischer Versorgung vorhanden ist.“

Zahl der Kliniken halbiert

Zeitz ist nicht allein. Überall im Land stehen die Kliniken unter Druck – große wie kleine. Erst kürzlich bemängelten die Krankenhauschefs einen Investitionsstau von 1,5 Milliarden Euro. Das Land will zwar mehr unterstützen, Finanzminister Michael Richter (CDU) machte aber klar: „Wir können nicht jede Leistung an jedem Standort vorhalten.“

Was das bedeutet, konnte man in Sachsen-Anhalt in den vergangenen drei Jahrzehnten erleben. Wenn die Krankenhäuser sparen müssen, sind oft zuerst die Pädiatrien dran. Von den 37 Einrichtungen, die es 1990 in Sachsen-Anhalt zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen gab, sind noch 18 übrig – wohlgemerkt „noch“. Ende 2020 befragte Roland Haase, Chefarzt der Kinderintensivmedizin am Elisabethkrankenhaus Halle, für eine Studie leitende Klinik-Kinderärzte im Land. Ein Ergebnis: Die Hälfte der Teilnehmer ging davon aus, dass ihre eigene Einrichtung „im Bestand bedroht“ sei.

Demonstrantin Nicole Glänzel (links) mit weiteren Protestierenden. Foto: Julius Lukas

Die Gründe dafür sind vielfältig. „Die Kosten der Kindermedizin sind deutlich höher als im Erwachsenenbereich“, sagt Haase. Kinder bräuchten mehr Betreuung und deswegen mehr Personal. Dieser Mehraufwand werde allerdings nicht bezahlt. In Deutschland bekommen Krankenhäuser für jede Diagnose einen festen Geldbetrag. „Diese Pauschalen werden im Bereich der Kindermedizin den Anforderungen aber nicht gerecht“, sagt Haase und spricht von einer „chronischen Unterfinanzierung“. Deren Folge ist, dass die Kinder- und Jugendabteilungen Defizite einfahren. Für Klinikleitungen stellt sich überspitzt gesagt die Frage: Warum sich den unrentablen Nachwuchs leisten, wenn sich mit gut planbaren Hüft- und Knie-Operationen viel besser leben ließe?

Klinikum Zeitz wurde 2019 bereits gerettet

Der Matschregen über dem Altmarkt ist verschwunden. Etwas erhöht ist eine Bühne aufgebaut. Auf dem Grashügel daneben spielen Kinder. Ans Mikrofon tritt Udo Lange. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell wieder sehen“, sagt er. Lange organisierte bereits 2019 den Kampf um das Klinikum Zeitz. Damals ging die kreiseigene Betreibergesellschaft insolvent. Allerdings konnte mit der SRH Holding aus Baden-Württemberg ein Konzern gefunden werden, der nicht nur Zeitz, sondern auch den zweiten Standort in Naumburg übernahm. Um die damals schon gefährdete Kinder- und Jugendklinik sowie die Geburtshilfe zu retten, vereinbarte der Kreistag mit SRH einen jährlichen Zuschuss von bis zu 1,5 Millionen Euro. Laut Landrat Götz Ulrich (CDU) seien seitdem vom Kreis 4,8 Millionen Euro gezahlt worden. „Würde der Träger SRH diese Abteilungen in Zeitz schließen, würde der Burgenlandkreis sämtliche Zahlungen sofort einstellen“, so Ulrich.

Das SRH-Klinikum Zeitz: Steht bald das komplette krankenhaus auf der Kippe? Foto: Angelika Andräs

Welchen Plan der Klinikkonzern in Zeitz hat, ist derzeit unklar. Äußern will sich die Geschäftsführung nicht, da das weitere Vorgehen erst auf einer Sitzung der Aufsichtsratsgremien am 27. März festgelegt werden soll. Eine Sprecherin verweist jedoch auf „akute Personalausfälle“, durch die die „erforderliche Bereitschaft von Kinderärzten“ in Zeitz nicht mehr permanent gewährleistet werden könne.

Fehlendes Personal? Auch damit ist Zeitz nicht allein. „Es ist vor allem der gravierende Fachkräftemangel, der den Kinder- und Geburtskliniken zu schaffen macht“, sagt Evelin Möde von der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt. Auch Chefarzt Roland Haase bestätigt das: „Mitarbeiter zu finden, ist derzeit sehr schwer.“

Will das Klinikum den Chefarzt-Posten überhaupt besetzen?

In Zeitz wurde zum Verhängnis, dass der Chefarzt der Kinderklinik im Februar in den Ruhestand gegangen ist. Hört man sich in der Belegschaft sowie dem Umfeld des Krankenhauses um, lässt das allerdings keiner als Erklärung für die Schließung gelten. Dass der Chefarzt in Rente geht, habe man lange gewusst. Die Bemühungen, Ersatz zu finden, seien minimal gewesen. „Und es gab mindestens einen Bewerber für den Posten“, sagt eine Medizinerin, die ihren Namen öffentlich nicht nennen möchte. Deswegen liege der Verdacht nahe, dass die Klinikleitung die Chefarzt-Stelle gar nicht besetzen wolle. „Denen kommt es doch gelegen, die Schließung auf die Personalnot schieben zu können.“ Immerhin: SRH betreibt in Naumburg und Gera (Thüringen) ebenfalls eine Klinik mit Kinderstation. Betriebswirtschaftlich würde sich das Aus in Zeitz wohl lohnen.

Landrat Götz Ulrich spricht bei der Demonstration am 8. März auf dem Altmarkt in Zeitz. Foto: Lars Werner

Zurück auf den Altmarkt. Dort demonstriert auch die Zeitzerin Nicole Glänzel. Ob es eine Kinderabteilung in der Stadt braucht? „Ja“, sagt die zweifache Mutter. „Im Notfall muss es schnell gehen, da kann man nicht erst in eine andere Stadt fahren.“ Nicht jeder sieht das so. Der Verband der Ersatzkassen (VdEK) etwa sagt, dass 40 Minuten Autofahrt bis zur nächsten Klinik im Kinderbereich zumutbar seien. Überträgt man das auf Zeitz, wären nicht nur Naumburg und Gera eine Alternative, sondern auch Weißenfels, das sächsische Borna sowie Altenburg in Thüringen. Von einer „guten Versorgungslage im südlichen Sachsen-Anhalt“ spricht deswegen VdEK-Landesleiter Klaus Holst. Und ein Sprecher des Gesundheitsministeriums Sachsen-Anhalt meint: „Die kinder- und jugendmedizinische Versorgungssicherheit ist angesichts einer weiteren stationären Versorgung der Kinder- und Jugendmedizin im Burgenlandkreis am Standort Naumburg beziehungsweise im benachbarten thüringischen Gera nicht gefährdet.“

Ist die Kliniklandschaft also aufgebläht und Zeitz nur ein Opfer des ohnehin notwendigen Rückbaus? Zumal hinzu kommt, dass die Geburten im Land sich seit 1990 halbiert haben. Götz Ulrich kann dieser Diskussion nichts abgewinnen: „Das Vorhalten einer Geburtenstation in einem Mittelzentrum ist nicht rechtfertigungsbedürftig“, sagt der Landrat. Es gehe um „gleichwertige Lebensverhältnisse auch in den ländlichen Regionen“. Und die Geburt eines Menschen sei zudem Teil der medizinischen Grundversorgung.

Zusammenhalt gibt Mut

In Zeitz geht es aber nicht allein um die Klinik, sondern um Essenzielles. Die Stadt ist eine Wendeverliererin. Die Industrie ging und mit ihr die Arbeitsplätze und Menschen. In den vergangenen Jahren entstand jedoch eine Aufbruchstimmung. Zeitz wollte zur Wohnstadt vor den Toren des boomenden Leipzigs werden und junge Menschen anlocken. „Die Schließung der Klinik gibt nun ein negatives Signal in einem ohnehin schwierigen Strukturwandel“, sagt Götz Ulrich.

Protest-Organisator Udo Lange bei der Demonstration am 8. März auf der Bühne. Foto: Lars Werner

Ins Mikrofon auf der Altmarkt-Bühne ruft der neunjährige Jonas, dass die Klinik nicht geschlossen werden dürfe. Der Applaus ist groß. Eine hochschwangerer Frau erzählt, dass ihr erstes Kind in Zeitz geboren wurde. „Und mein zweites Kind könnte eines der letzten Babys hier sein.“ Udo Lange erinnert daran, wie viele Kinder seit dem erfolgreichen Protest 2019 als Zeitzer das Licht der Welt erblickten. „Das hätte es nicht gegeben, wenn wir nicht so zusammengehalten hätten“, meint Lange. „Und das gibt mir Mut.“