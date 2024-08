Der Zugang zu den Schätzen ist versteckt. Um zu ihnen zu gelangen, muss im Museum der Burg Querfurt erst einmal die aktuelle Ausstellung zu Rittern und deren Orden, die noch bis 2025 gezeigt wird, durchquert werden. An vier Rüstungen geht es links vorbei, wo jedoch ein schwerer, schwarzer Vorhang den Weg versperrt. „Einfach zur Seite ziehen“, sagt Jan Stenzel. Der 40-Jährige weiß, wo es in der Burg Querfurt langgeht. Immerhin ist er der Museologe der Mittelalterfestung im Saalekreis. Und tatsächlich: Hinter dem Vorhang führt eine steile Treppe nach oben zu einer Eisentür. Das Depot ist erreicht. Hier lagern Möbel und Gemälde, Waffen und Wappen – die Kostbarkeiten der Burg. Und zu denen gehört auch der Inhalt mehrerer Bananenkisten und lederner Truhen: Es ist der Nachlass von Hans Schomburgk, den dessen Enkelin 2022 dem Burgmuseum vermachte.

Hans Schomburgk ist heutzutage weit weniger bekannt, als er es in den 50er und 60er Jahren war. Damals war der gebürtige Hamburger, der von 1880 bis 1967 lebte, als Afrika-Experte in ganz Deutschland auf Tour – in West wie Ost. „In der DDR war er sogar ein bisschen bekannter“, weiß Jan Stenzel. Der Historiker ist eigentlich Mittelalterspezialist. Seit er 2021 nach Querfurt kam, musste er jedoch sein Wissen auch nach Süden hin ausdehnen. Nun ist Stenzel Kenner kenianischer Kunst und togolesischer Traditionen – Hans Schomburgk sei Dank.

Als Filmburg bekannt

Dieser Afrikabezug ist in der Burgenlandschaft eine Seltenheit. Auch die Querfurter Festung ist eigentlich für andere Themen berühmt. So trägt sie den Beinamen Filmburg, weil sie regelmäßig als Kulisse für Drehs genutzt wird. Die Hollywoodproduktion „Der Medicus“ wurde in dem Gemäuer ebenso gedreht wie der letzte Defa-Märchenfilm „Licht der Liebe“ mit Rolf Hoppe oder die Literaturverfilmung „Die Päpstin“. „Zuletzt machte 2022 ein Team Aufnahmen für den Räuber Hotzenplotz“, erzählt Stenzel.

Jan Stenzel mit Exponaten der Schomburgk-Sammlung (Foto: Julius Lukas)

Was die Regisseure und Schauspieler anlockt, sind der viele Platz sowie der Reichtum an historischen Bauten. „Wir haben hier eine der ältesten und größten Festungen Mitteldeutschlands“, erklärt Stenzel. Die Wartburg bei Eisenach (Thüringen) passe siebenmal auf das Gelände der Querfurter Feste. Das Gebäudeensemble ist zudem abwechslungsreich. Es gibt Wehranlagen und den fast 1.000 Jahre alten Bergfried, eine Burgkirche, den Fürstensaal, unterirdische Gänge sowie Stallanlagen und eine Bastion, die seit dem 15. Jahrhundert über der Umgebung thront. „So gut erhalten findet sich das nur selten“, sagt Stenzel.

Sitz der Herren von Querfurt

Die Vielfalt ist eine Folge der Geschichte der Burg. Erstmals wurde die Anlage 883 erwähnt. Ab dem zehnten Jahrhundert lebten dann für 500 Jahre die Herren von Querfurt in den Mauern, die sie immer weiter ausbauten. „Vertreter dieses Geschlechtes waren zeitweise Burggrafen von Magdeburg und schafften es bis in die höchsten Kreise“, erklärt Museologe Stenzel. Im 14. Jahrhundert erreichte die Festung dann ihre größte Bedeutung, anschließend starb das Querfurter Geschlecht jedoch aus und die Burgherren wechselten: Im Dreißigjährigen Krieg zogen die Schweden ein, nachdem sie bei Belagerungen große Zerstörungen angerichtet hatten. Es folgten das Haus Sachsen-Weißenfels und schließlich Preußen, wo die Burg zur Landdomäne, einem Adelssitz mit landwirtschaftlichen Aufgaben, degradiert wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie zeitweilig Poliklinik und Kinderheim, bis dann die museale Nutzung den Vorrang bekam. Allerdings: Noch heute gibt es eine Mischnutzung. So ist eine Musikschule auf dem Gelände untergebracht. Und ein in dieser Woche vorgestelltes Entwicklungskonzept will ein Hostel sowie eine Filmakademie auf dem historischen Areal ansiedeln.

Rüstungsteile im Depot der Burg Querfurt (foto: Julius Lukas)

Zurück ins Depot, wo Jan Stenzel erst einmal die Bananenkisten und Truhen mit Hans Schomburgks Nachlass in der Ecke stehen lässt und einen Raum weiter geht. Dort ist es kühl, in den Regalen stehen Luftfeuchtigkeitsmesser. Hier lagern die empfindlichen Exponate der Querfurter Sammlung. Dazu gehören auch Gefäße aus Kalebasse-Kürbis, mit Rhinozeroshaut bespannte Schilde oder der Kopfschmuck afrikanischer Schamanen. „Das sind die 48 Exponate, die Schomburgk bereits 1959 dem Museum Querfurt schenkte“, erklärt Jan Stenzel. Es seien Stücke, die er von seinen Afrikareisen mitgebracht habe.

Großwildjäger und Tierexporteur

Denn der Kontinent hatte es ihm angetan. Bereits mit 18 Jahren ging Schomburgk zum britischen Militär, wo er in Afrika als Geograf eingesetzt war. Zur Landvermessung kam etwas später die Großwildjagd hinzu. Schomburgk machte zudem auch ein Geschäft daraus, afrikanische Tiere an Zoos in Europa zu vermitteln. So zum Beispiel Zwergflusspferde. „Vor allem aber schrieb er Bücher und drehte viele Filme über Afrika“, sagt Jan Stenzel. Unzählige Male sei der Weltenbummler in den südlichen Kontinent gereist, habe Länder wie Sambia, Togo oder Liberia besucht. Seine Erlebnisse verbreitete der in Westberlin lebende Autor auf Vortragsreisen. „Er war geschäftstüchtig und verdiente ziemlich gut damit“, sagt Jan Stenzel. „Und er wurde so eine Art Afrika-Erklärer für die Deutschen.“

Überreichung der Ehrenbürgerurkunde an Hans Schomburgk (links) durch den Querfurter Bürgermeister Lothar Schott am 29. Juli 1959. (Foto: Sammlung: Museum Burg Querfurt)

Die Verbindung zu Querfurt war dabei eine familiäre. Sein Onkel lebte in der Stadt, in der bereits im 17. und 18. Jahrhundert die Familie Schomburgk nachweisbar ist und sogar einen Bürgermeister stellte. „Er verbrachte hier als Kind oft seine Ferien“, sagt Stenzel. Deswegen habe er sich mit Querfurt verbunden gefühlt und einen Teil seiner Sammlung an das örtliche Museum gegeben. „Daraufhin wurde er dann auch zum Ehrenbürger der Stadt ernannt.“

Besuch aus Togo

Lange wurden die 48 Exponate als Dauerausstellung in der sogenannten „Schomburgk Schau“ im Querfurter Burgmuseum gezeigt. Seit einigen Jahren lagern sie jedoch bereits im Depot. 2021 gab es dann ein Forschungsprojekt, bei dem ein Wissenschaftler die Exponate untersuchte, kategorisierte und ihre Herkunft erkundete. „Dabei wurden auch zwei sensible Objekte identifiziert“, sagt Stenzel. Gemeint sind eine Trommel sowie eine Maske, bei denen der Verdacht naheliegt, dass sie nicht auf fairem Weg in Schomburgks Besitz gelangt sind. „Aus den Tagebüchern seiner zweiten Ehefrau geht hervor, dass diese beiden Gegenstände von den Einheimischen unter Druck verkauft wurden und der Preis wohl auch nicht angemessen war.“ Es brauche allerdings ein weiteres Projekt, um die Umstände genauer zu erforschen und zu klären, ob eine Restitution, also eine Rückgabe der Objekte, angebracht wäre.

In diesen Kisten schlummert der Nachlass von Hans Schomburgk. (Foto: Julius Lukas)

Eine weitere Auseinandersetzung wünscht sich Jan Stenzel auch mit der Person Hans Schomburgk sowie mit dessen Nachlass, den die Enkelin des Afrikareisenden im Dezember 2022, kurz vor ihrem Tod, dem Museum vermachte. Wie Schomburgk, der als Kolonialist nach Afrika kam, dort wirkte, ist bisher nur wenig aufgearbeitet. „Vor allem in seinen späten Büchern und Filmen merkt man aber“, sagt Jan Stenzel, „dass er sich zunehmend kritisch mit den Auswirkungen des Kolonialismus auf die Natur und Menschen Afrikas auseinandersetzte.“

Könnte Jan Stenzel es sich aussuchen, würde er sich ein Projekt wünschen, das den kompletten Nachlass des Entdeckers aufarbeitet – immerhin 3.500 Fotos, 150 Filmrollen, Tagebücher und zahlreiche Publikationen und persönliche Gegenstände, die in den Bananenkisten und Truhen schlummern. „Daraus könnte dann eine neue Schomburgk-Ausstellung entstehen“, sagt der Museologe. Passend zur Filmburg soll sich diese Schau dann im Schwerpunkt mit den Filmarbeiten des Querfurter Ehrenbürgers beschäftigen. Denn diese seien voller unentdeckter Schätze. „Vergangenes Jahr war sogar ein Wissenschaftler aus dem Togo bei uns“, erzählt Stenzel. Der habe sich viele Fotos und Aufnahmen angesehen. „Denn darauf sind Rituale zu sehen, die es heute nicht mehr gibt, die Hans Schomburgk aber aufgezeichnet hatte.“