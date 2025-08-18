Immer häufiger geht bei Haus- oder Facharzt niemand ans Telefon. Stattdessen wird auf Online-Termine und E-Mails verwiesen. Doch vor allem Ältere haben damit Probleme.

Arzt-Praxen sind telefonisch schlecht erreichbar - doch das ist erst der Anfang

Halle/MZ. - Wer mal eben in der Arztpraxis einen Termin vereinbaren will oder Fragen zum Rezept hat, hört immer öfter diese Ansagen: „Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen“ oder „Für Rezeptanfragen drücken Sie Taste eins“. Manche setzen auf Künstliche Intelligenz (KI): „Hallo, ich bin Aticos, die digitale Assistentin der Praxis. Ich kann Ihnen bei Termin- und Rezeptanfragen helfen.“ In vielen Arztpraxen geht niemand ans Telefon. „Die Entwicklung geht weg von der telefonischen Erreichbarkeit“, sagt Petra Bubel, HNO-Ärztin in Eisleben und Landesvorsitzende des Virchowbundes, dem Verband der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte.