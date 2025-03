Silvia Ristow ist Oberbürgermeisterin von Bernburg. Damit ist sie eine der wenigen Frauen in Sachsen-Anhalt in einem solchen Amt. Wie sie dorthin kam – und mit „Alphatieren“ umgeht.

Frauentag in Sachsen-Anhalt

Bernburg/MZ. - Silvia Ristow geht voraus, durch farbenfrohe Flure, vorbei an auffälligen Ornamenten. „Das ist alles im Stil von Art déco gestaltet. Sobald man das Rathaus hier betritt, erzeugt das eine sehr besondere Stimmung.“ Begeistert ist sie noch heute vom Geländer einer Treppe im südlichen Teil des Gebäudes. Ristow deutet auf die kunstvollen Figuren. „Sie zeigen, wie dem Bürger vom Staat die Steuern entrissen werden“, sagt die 62-Jährige. „Sehr kritisch, sehr interessant – auch damals schon.“ Ristow hat ihr Büro derzeit im Bernburger Rathaus II eingerichtet, im offiziellen Amtssitz wird der Fahrstuhl eingebaut. Sie hat sich mit der Geschichte dieses Übergangsdomizils befasst. „Ich will Dinge von innen heraus verstehen“, sagt sie. Vermutlich hat sie auch dies in ihr Amt geführt: Ristow ist seit drei Jahren Oberbürgermeisterin von Bernburg (Salzlandkreis) mit 32.500 Einwohnern.