Magdeburg - Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt offenbart eine aktuelle Umfrage deutliche Verschiebungen in der Wählergunst. Verlierer ist demnach die AfD, die im Vergleich zur Wahl 2016 von 24,3 Prozent auf 20 Prozent abrutscht. Die drei Parteien der Kenia-Koalition, CDU, SPD und Grüne, hätten die Chance auf eine Neuauflage ihres Bündnisses. Erhoben hat die Daten das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap im Auftrag des MDR.

Die CDU verliert leicht und kommt auf 27 Prozent (2016: 29,8 Prozent). Die Sozialdemokraten legen leicht zu und erreichen 12 Prozent (10,8 Prozent). Einen Sprung nach oben schaffen die Grünen, die bei der Wahl 2016 mit 5,2 Prozent den Einzug in den Landtag nur knapp erreicht hatten. Sie liegen aktuell bei 11 Prozent.

Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Kann sich das Kenia-Bündnis behaupten?



Zu den Verlierern zählt die Linke, die ihr schwaches Ergebnis von 2016 (16,3 Prozent) nicht halten kann und nur noch 12 Prozent erreicht. Die FDP kommt nach zehn Jahren außerparlamentarischer Opposition auf 8 Prozent. Laut Umfrage würden damit sechs statt derzeit fünf Parteien in den Landtag einziehen.

Sonntagsfrage - Infratest dimap für MDR mz/mad

Die Kenia-Koalition käme zusammen auf 50 Prozent und könnte ihr Bündnis theoretisch in eine zweite Amtszeit führen. Allerdings gäbe es eine Alternative: Die CDU könnte auch mit SPD und FDP regieren. Die AfD hat, da keine andere Partei mit ihr regieren will, keine Aussicht auf eine Beteiligung an der Macht. Chancenlos ist auch ein Linksbündnis aus Linken, SPD und Grünen.

Für die Umfrage wurden im Zeitraum vom 16. bis 21. April 1202 Wahlberechtigte befragt. (mz/Hagen Eichler)