Magdeburg/MZ - Die AfD in Sachsen-Anhalt will ihren Bundestagskandidaten Phillipp-Anders Rau trotz der Fälschung eines Abiturzeugnisses nicht zurückziehen. Der Politiker hatte sich 2012 durch Manipulation seiner Abschlussnote einen Journalistik-Studienplatz in Magdeburg erschlichen. Als das aufflog, wurde er 2015 exmatrikuliert. AfD-Landeschef Martin Reichardt sagte der MZ am Donnerstag, eine Entfernung Raus von der Kandidatenliste oder Parteisanktionen seien nicht notwendig.

