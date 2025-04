Er kritisierte einen wegen Fälschung verurteilten Parteikollegen - dafür sollte der Anhalt-Bitterfelder AfD-Chef Daniel Roi rausfliegen. Warum die Parteispitze in Sachsen-Anhalt nun eine Kehrtwende macht.

Magdeburg/MZ - Die AfD in Sachsen-Anhalt will den Anhalt-Bitterfelder AfD-Kreisvorsitzenden Daniel Roi nun doch nicht rauswerfen. Der Landesvorstand habe seinen Antrag auf Parteiausschluss zurückgenommen und belasse es bei einer Abmahnung, sagte ein hochrangiger AfD-Funktionär der MZ am Donnerstag.