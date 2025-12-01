Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember gibt es Änderungen bei Umstiegen, Abfahrtszeiten und Fahrzeiten. Worauf sich Abellio-Kunden in Sachsen-Anhalt künftig einstellen müssen.

Durch den neuen Fahrplan der Deutschen Bahn sind auch Kunden von Abellio betroffen.

Halle (Saale). - Der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 14. Dezember bringt auch zahlreiche Änderungen für die Reisenden der Abellio-Züge mit sich.

Durch den neuen Fahrplan ergeben sich neben neuen Umstiegen auch zum Teil kürzere Fahrzeiten, wie das Unternehmen mitteilte. Abellio betreibt im Nahverkehr das sogenannte Saale-Thüringen-Südharz-Netz.

Diese Änderungen erwarten Abellio-Kunden ab Mitte Dezember

Die RB20 verkehrt künftig nur noch zwischen Eisenach und Naumburg. Der bisher zur Strecke gehörende Teil bis Leipzig wird in das Netz der S-Bahn Mitteldeutschland eingegliedert. Auf der Fahrt nach Leipzig müssen Reisende daher künftig in Naumburg umsteigen.

Auch auf der Strecke des RE15 Leipzig-Naumburg-Jena-Saalfeld gibt es eine Neuerung. Die Abfahrtszeiten auf der Strecke verschieben sich um etwa zehn Minuten. Folge sind neue Anschlussmöglichen auf verschiedenen Bahnhöfen. Zwischen Saalfeld und Jena verkehren die Züge künftig stündlich.

Mit der Fahrplananpassung hält der RE16 zwischen Halle und Erfurt künftig einmal pro Stunde in Bad Sulza. Außerdem fahren mehrere Züge pro Tag über Erfurt hinaus bis nach Eisenach.

Die RB25 zwischen Halle und Saalfeld hält nicht mehr so lange wie bisher in Naumburg. Dadurch verkürze sich die Fahrzeit um etwa zehn Minuten.

Bauarbeiten zwischen Halle und Kassel beeinträchtigen Bahnverkehr

Auf der stark nachgefragten Strecke zwischen Halle und Kassel fahren die Züge künftig durchgängig im Stundentakt. Wie Abellio mitteilte, wird die Strecke 2026 jedoch generalsaniert. Die dadurch benötigten Bauarbeiten werden für lange Sperrungen von einzelnen Abschnitten sorgen.