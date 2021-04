30-Jähriger nach Reifenplatzer auf Autobahn schwer verletzt

Theeßen - Bei einem Unfall wegen eines Reifenplatzers auf der A2 ist ein 30 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Am Sonntagvormittag fuhr der Berliner nahe Theeßen auf der linken Spur, als aus bisher ungeklärter Ursache der linke Hinterreifen platzte, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Wagen. Dieser schleuderte über die Autobahn und gegen Leitplanken. Schließlich blieb er nach der Kollision mit der Mittelleitplanke auf dem linken Fahrstreifen stehen. Mehrere Airbags lösten aus. Der schwer verletzte 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für rund eine Stunde kam es an der Unfallstelle in Richtung Berlin zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (mz/dpa)