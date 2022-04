"Mama, ich habe keine Kraft mehr": Mutter nach Unfalltod des Sohnes traurig - und wütend

Ein 18-Jähriger aus Gardelegen stirbt an den Folgen eines Unfalls nach einem Jahr Krankenhausaufenthalt. Für seine Familie ist nichts mehr so wie es einmal war. Die Mutter spricht mit der Volksstimme über Trauer, Schmerz, Wut und Enttäuschung. Denn seitens der Unfallverursacherin gab es bisher keinerlei Reaktionen.

Altmarkkreis Salzwedel - Es ist still geworden im Haus der jungen Familie, ganz still. Ein Platz am Esstisch bleibt leer, für immer. Ein Kinderzimmer im Haus bleibt leer, für immer. Eine Familie trauert um ihren Sohn, der gerade mal 18 Jahre alt wurde und dabei doch noch so viele Pläne hatte.