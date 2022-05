gründer-show "Die Höhle der Löwen": Sachsen-Anhalter überzeugt mit Handy-App "Aivy" bei Vox-Show

Jungunternehmer Florian Dyballa aus Greppin trat am Montagabend bei "Die Höhle der Löwen" auf. Gemeinsam mit seinen drei Kollegen suchte er für seine App "Aivy" in der Vox-Show nach Investoren. Und die Suche verlief nach einigem hin und her erfolgreich.