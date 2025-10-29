weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Landtagswahl Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Interview vor Parteitag: Sachsen-Anhalts CDU-Chef Schulze vor der Landtagswahl: „Wir werden gewinnen“

Interview vor Parteitag Sachsen-Anhalts CDU-Chef Schulze vor der Landtagswahl: „Wir werden gewinnen“

Was passiert, wenn Sachsen-Anhalts CDU nach der Landtagswahl 2026 eine Regierung mit Linken, BSW oder AfD bilden müsste? Sven Schulze will sich am Samstag zum Spitzenkandidat wählen lassen – und plant bereits für das Wahljahr.

Von Jan Schumann und Kai Gauselmann Aktualisiert: 30.10.2025, 06:22
Will 2026 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden: CDU-Landeschef Sven Schulze, hier bei einem Werksbesuch in Leuna.
Will 2026 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt werden: CDU-Landeschef Sven Schulze, hier bei einem Werksbesuch in Leuna. (Foto: IMAGO/Frank Ossenbrink)

Halle/MZ - In weniger als einem Jahr wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag – und die Ausgangslage für die CDU ist schwierig. In Umfragen landet sie klar hinter der AfD und die Koalitionsbildung könnte immer komplizierter werden. Die MZ-Redakteure Jan Schumann und Kai Gauselmann sprachen darüber mit CDU-Landesparteichef Sven Schulze.