Interview vor Parteitag Sachsen-Anhalts CDU-Chef Schulze vor der Landtagswahl: „Wir werden gewinnen“
Was passiert, wenn Sachsen-Anhalts CDU nach der Landtagswahl 2026 eine Regierung mit Linken, BSW oder AfD bilden müsste? Sven Schulze will sich am Samstag zum Spitzenkandidat wählen lassen – und plant bereits für das Wahljahr.
Aktualisiert: 30.10.2025, 06:22
Halle/MZ - In weniger als einem Jahr wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag – und die Ausgangslage für die CDU ist schwierig. In Umfragen landet sie klar hinter der AfD und die Koalitionsbildung könnte immer komplizierter werden. Die MZ-Redakteure Jan Schumann und Kai Gauselmann sprachen darüber mit CDU-Landesparteichef Sven Schulze.