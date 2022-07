Nach Sachsen-Anhalt-Wahl: Kirchner führt neue AfD-Fraktion

Magdeburg - Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat sich die neue AfD-Fraktion sortiert. Oliver Kirchner bleibt Vorsitzender der 23 Mann starken Parlamentsfraktion. Der Magdeburger, der auch als Spitzenkandidat bei der Wahl angetreten war, wurde am Donnerstagabend mit nur einer Gegenstimme gewählt. Kirchner gilt als Vertreter des besonders radikalen, offiziell aufgelösten „Flügel“-Netzwerks in der Partei.

