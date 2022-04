Zweimal dieselbe Person in Braunsbedra überfallen, doch Angeklagter sieht sich in der Opferposition

Angeklagter in Handschellen. (Symbolbild)

Braunsbedra/Halle (Saale)/MZ - Zwei Männer überfallen in Braunsbedra Ende 2020 zweimal dasselbe Opfer. Nun stehen sie wegen Raub und Körperverletzung vor Gericht. Beide erklärten, die Taten im Drogenrausch verübt zu haben. Beide streben an, ihre Strafe in einer klinischen Einrichtung bei einer Entwöhnung zu verbüßen statt im Gefängnis. Doch die Gutachterin sah nur bei einem die notwendige Motivation, sich und sein Leben zu ändern.