Halle (Saale)/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Gröbers-Benndorf sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Zwei Pkw sind am Morgen zusammengestoßen. Wie es zum dem Unfall gegen 5.45 Uhr kam, ist noch unklar. Polizei und Rettungsdienst seien vor Ort, teilte die Polizei mit. Die Verletzten würden versorgt und die Unfallstelle gesichert. Die Ermittlungen dauern an.