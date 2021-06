„Zeitkapsel“ für Neubau an Kita in Langeneichstädt versenkt

An der Kita „Warteknirpse“ in Langeneichstädt fand am Kindertag die symbolische Grundsteinlegung für den Neu- und Anbau der Einrichtung statt.

Langeneichstädt - Gespannt schauten Mädchen und Jungen der Langeneichstädter Kita „Warteknirpse“ auf der Baustelle vor ihrer Einrichtung Müchelns Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos) zu, wie er auf einem Mauerstein ein paar Zeitungen sorgsam zusammenrollte. Dann kamen sie ins Spiel und durften die Zeitdokumente sowie Münzgeld, das Marggraf ihnen gab, in eine Kupferhülse stecken. Anwesende Vertreter der Gemeinde, der Kita, aus Verwaltung und Politik sowie vom Bau griffen anschließend zur Kelle, um die „Zeitkapsel“ symbolisch im Mauerwerk zu versenken.

Am Dienstag, am Kindertag, wurde der Grundstein für den Neu- und Anbau der Kita „Warteknirpse“ in Langeneichstädt gelegt. „Ich danke allen, die sich für die dringend benötigte Erweiterung und Sanierung der Kita eingesetzt haben und an ihrer Durchführung beteiligt sind“, so der Bürgermeister der Stadt Mücheln, zu der Langeneichstädt gehört. Alles in allem werde die Stadt hier, - „ich hoffe, wir halten den Kostenrahmen“, schob Andreas Marggraf ein - bis nächstes Jahr circa 1,5 Millionen Euro verbauen. 450.000 Euro davon sind Fördermittel vom Bund.

Projekt „schafft gute lokale Bedingungen für die Kinderbetreuung hier im Ortsteil“

Die Gesamtbaukosten dieser Maßnahme seien eine Menge Geld, „aber es ist gut angelegtes Kapital“, sagte der Bürgermeister weiter und dankte ausdrücklich auch dem Müchelner Stadtrat. „Wir investieren in unsere Kinder und in den Ortsteil Langeneichstädt, also in den ländlichen Raum.“ Bei dem neuen Anbau gehe es nicht nur um die bloße Erweiterung beziehungsweise Vergrößerung der Kita, sondern darum, die Attraktivität der Einrichtung zu erhöhen, aber auch den Ortsteil Langeneichstädt zu stärken. Das Projekt „schafft gute lokale Bedingungen für die Kinderbetreuung hier im Ortsteil“, ist sich der Bürgermeister sicher. Es dürfe nicht immer nur vom oder über den ländlichen Raum gesprochen werden, „wir müssen es auch wollen und vor allem machen“.

Grundsteinlegung für den Neu- und Anbau an der Kita Langeneichstädt: Müchelns Bürgermeister Andreas Marggraf (l.) und Langeneichstädts Ortsbürgermeister Lutz Kloss versenken die „Zeitkapsel“. (Foto: Anke Losack)

Nach dieser Grundsteinlegung wird das lange geplante Vorhaben sichtbare Formen annehmen. Die Bodenplatte für den neuen Zwischenbau, der den Bestandsbau und die benachbarte Markthalle zukünftig verbinden wird, ist bereits fertig. Wie Peter Wiest, einer der Planer, sagte, wird als nächstes das Mauerwerk hochgezogen. Das dauere etwa vier Wochen. „Dann wollen wir Ende des Monats die Decke drauf machen.“ Darüber hinaus finden auch Arbeiten an der Markthalle statt, die künftig zum Teil als Kita mit genutzt wird. Die Gesamtbaumaßnahme soll bis Mitte nächsten Jahres dauern.

In der Markthalle war am Dienstag unter anderem ein Tisch aufgestellt, auf dem eine weitere Hülse sowie Zeitzeugnisse wie etwa Baupläne, Münzen und Zeitungen von Mitte der 1970er ausgestellt waren. Es handelte sich dabei um den Inhalt der Hülse, die am 10. Dezember 1976 bei der Grundsteinlegung der Markthalle in den Boden eingelassen wurde. Beinahe unbeschädigt konnten sie die Bauarbeiter vor ein paar Wochen nach der Beschreibung von Lutz Kloss, der sowohl 1976 als auch 2021 Bürgermeister von Langeneichstädt ist, bergen. An dem Bauwerk gibt es nun also zwei „Zeitkapseln“. (mz)