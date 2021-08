Wettiner Fähre setzt wieder über die Saale

Wettin/MZ - Seit Dienstagmorgen setzt die Fähre in Wettin wieder über die Saale. Für drei Wochen war sie zur turnusmäßigen Landrevision auf der Werft in Mukrena, ist nun zurückgekehrt und wieder fit für die kommenden Jahre.

„Wir freuen uns, dass alles in der Kürze der Zeit sehr gut geklappt hat“, sagt Sebastian Vitzthum von Eckstädt, der gemeinsam mit Johannes Hedel Betreiber der drei Fähren der Stadt Wettin-Löbejün ist. „Jetzt kann die aufgrund der vielen Baustellen in Halle und den umliegenden Gemeinden in den letzten Wochen stark frequentierte Brachwitzer Fähre endlich wieder ein wenig entlastet werden“, ergänzt er.

Schon äußerlich sieht man der Wettiner Fähre an, dass sie zur „Schönheitskur“ war. Der Farbanstrich wurde auf der Werft sandgestrahlt, es wurden Konservierungsmaßnahmen durchgeführt und neue Farbe aufgebracht. „Auch die Schrankenanlage wurde erneuert“, so der Fährbetreiber. Der Antrieb wurde überholt, der Notstromgenerator einem Service unterzogen.

Der Umbau der Elektrikanlage sei zum größten Teil ohne Hindernisse verlaufen, allerdings hätten aufgrund von Materialengpässen nicht alle Arbeiten in der Werft verrichtet werden können. Am Dienstag sei deshalb der Elektriker in Wettin gewesen und habe die letzten Lampen montiert, berichtet Sebastian Vitzthum von Eckstädt. Nach der Landrevision haben sich auch die Arbeitsbedingungen für die Fährleute verbessert.

In der Fahrerkabine sei eine Klimaanlage eingebaut worden, die an heißen Tagen Kühlung verschaffen kann und im Winter heizt. Demnächst bekommt die Fähre noch einen Defibrillator. Dieses Gerät für die Erste Hilfe zur Behandlung von Herzerkrankungen sei künftig Standard auf den Fähren. Sie werden turnusmäßig alle drei Jahre gewartet - die Fähre Wettin bewusst immer in den Sommerferien, damit der Schülerverkehr zum Burggymnasium nicht unterbrochen wird.

