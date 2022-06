Welche Veränderungen Reisebüros im Saalekreis für die Branche und zukünftige Urlaube sehen

Merseburg/Querfurt/ - „Man merkt, dass Reisen über die Jahre zu einem Grundbedürfnis geworden ist“, sagt Oliver Rackow, Chef des gleichnamigen Reisebüros am Merseburger Entenplan. „Es ist für die Seele hilfreich, mal was anderes zu sehen.“ Doch das war in den vergangen 15 Monaten nur erschwert, in den vergangenen sieben fast gar nicht möglich. Corona zwang den Tourismus in die Pause. Schwere Zeiten auch für Reisebüros, die ihr Geld dann verdienen, wenn die Menschen die gebuchten Reisen auch antreten.

Sommerurlaub: Buchung nehmen wieder zu

Stattdessen hatten sie vor allem im Vorjahr aber viel Arbeit mit Stornierungen. Rackow hatte den kleinen Vorteil, dass er zugleich Post- und Bankfiliale ist, was einen gewissen Publikumsverkehr garantierte. Seine Hauptprofession als Reiseberater und -vermittler ist jedoch erst seit einigen Tagen wieder gefragt. Ähnlich sieht es bei Kati Radke aus. Sie hatte ihr Reisebüro im Querfurter Real-Markt in den vergangenen Monaten meist geschlossen.

Jetzt, da die Inzidenzzahlen in Deutschland, aber auch im Ausland sinken, sieht sie einen „Anfang“. Seit vergangener Woche habe sie mehr Arbeit: „Bis jetzt haben wir aber kaum etwas für den Sommer. Das Bisschen, was wir für Pfingsten hatten, mussten wir stornieren.“ Nun kämen Anfragen für den Herbst, aber auch kurzfristige. Radke kann ihren Kunden mittlerweile mehr Auswahl bieten: „Wir haben derzeit das Glück, dass Mallorca offen ist, die Kanaren, Portugal. Italien und Österreich machen wieder auf.“

„Die Branche wird nie mehr so sein wie vor Corona“

„Das Spannende ist jetzt mit den ganzen Regelungen klar zu kommen“, sagt Rackow. Auf der Welt sehe es ja höchst unterschiedlich aus. Und die Welt sieht er als sein Arbeitsfeld. „Das ist ein Vorteil.“ Schließlich gebe es Regionen, in denen die Inzidenzwerte deutlich unter den deutschen liegen – auf den Malediven etwa oder in weiten Teilen der Karibik und Mittelamerikas. Einige seiner Kunden seien bereits unterwegs, sagt der Bürochef, der auch einen positiven Coronaeffekt für sein Metier sieht.

Mehr Leute hätten den Wert einer Beratung vor Ort erkannt. Im Laufe der Krise hätten sich viele Menschen bei ihm gemeldet, die Hilfe suchten, weil sie online gebucht hatten, im Netz nun aber keinen Ansprechpartner fanden. Ohnehin, sagt der Tourismusfachmann: „Die Branche wird nie mehr so sein wie vor Corona. Das liegt daran, dass ganze Strukturen zusammengebrochen sind, Ansprechpartner im Zielgebiet fehlen. Auch die Leichtigkeit ist verloren gegangen.“ So seien etwa kleinere Reedereien und Kreuzfahrtschiffe vom Markt verschwunden und kämen nicht wieder. Auch Hotels hätten teilweise dauerhaft geschlossen.

„Wer sich nicht impfen lassen will, wird es beim Reisen schwer haben“

Für den Verbraucher bedeutet dies, dass das Angebot knapper wird. Rackow sieht daher einen Trend hin zu mehr Frühbuchungen. Kreuzfahrtreedereien hätten teils schon die Angebote für 2023 freigeschaltet. „Es gab schon vor der Pandemie kaum noch Last-Minute-Kapazitäten. Jetzt sind sie noch knapper geworden.“ Langfristige Planungssicherheit ist allerdings das, was in der Pandemie fehlt. Radke rät deshalb, eine Covid-19-Versicherung mitzubuchen. Die greift, wenn man selbst erkrankt oder in Quarantäne muss.

Und noch etwas anderes ist aus Sicht der Reisebürochefs wichtig, wenn man in den nächsten Monaten verreisen will: impfen. „Wer sich nicht impfen lassen will, wird es beim Reisen schwer haben“, prophezeit Rackow. „Nichtgeimpfte werden bestimmte Dinge nicht mehr machen können, zum Beispiel ohne negativen Test auf ein Kreuzfahrtschiff oder in ein Flugzeug steigen.“ Beide Tourismusarten hält der Reisebüroleiter übrigens aus Sicht des Infektionsschutzes für wenig bedenklich. Hygienekonzepte ließen sich auf einem Schiff gut umsetzen. Die wären eher bei Busreisen schwierig. (mz)