Welche Antworten Frank-Walter Steinmeier im Chemiepark gesucht hat

Leuna - Behutsam lässt Frank-Walter Steinmeier den glänzenden Metallzylinder in den Mörtel sinken. In seinen Händen hält der 65-Jährige eine sogenannte Zeitkapsel. Darin: Eine Ausgabe der Mitteldeutschen Zeitung, ein Eurostück, mehrere Fläschchen moderner Bio-Kunststoffe - made in Sachsen-Anhalt. Die Kapsel ist ein Gruß an künftige Generationen. Sie wird später in das Fundament der bundesweit ersten Bioraffinerie des finnischen Papierkonzerns UPM eingegossen - hier soll das umweltfreundliche Plastik der Zukunft produziert werden. Die Baustelle für das Werk in Leuna (Saalekreis) begutachtet der Bundespräsident am Mittwochnachmittag im Beisein von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Der Bundespräsident, der Ministerpräsident, eine Zeitkapsel - die Botschaft ist klar: Die Zukunft, an ihr wird in Sachsen-Anhalt gefeilt.