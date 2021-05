Was Europameister an der Kettensäge in Barnstädt plant

Barnstädt - Nach kurzer Betrachtung des etwa drei Meter hohen Baumstumpf auf dem Hof der Grundschule Barnstädt will sich Sebastian Seiffert nicht zu einem allumfassenden Urteil über dessen Zustand hinreißen lassen. „Das muss ich sehen, wenn ich oben bin“, sagt der 39-Jährige, der als Kettensägenschnitzer tätig ist. In den Sommerferien wird er sich dem noch verbliebenen Stamm der Rotbuche intensiv widmen, daraus mit der Kettensäge ein Kunstwerk machen. Ein Schulkind mit Ranzen soll entstehen.

Der Baum ist eine der ältesten Rotbuchen auf der Querfurter Platte gewesen, weiß der Barnstädter Gerald Reichmann zu berichten. Ende des 19. Jahrhunderts sei er als Hochstamm gepflanzt worden und erreichte zuletzt eine Höhe von rund 18 Metern. Durch Fäulnis in der Krone habe Bruchgefahr bestanden, woraufhin der Baum drastisch gekappt werden musste. „Ich habe gesagt, den Stamm lassen wir stehen. Aus dem müssen wir eine Figur machen lassen“, berichtet Gerald Reichmann, der im Bauhof der Gemeinde Barnstädt arbeitet und auch Gemeinderatsmitglied ist. Außerdem kennt er einige der Werke, die Sebastian Seiffert mit der Kettensäge gestaltet hat. Mit der Idee wandte sich der Barnstädter an die Schulleiterin Konstanze Naundorf, die sich daraufhin mit ihrem Kollegium über ein passendes Motiv beriet. Das Schulkind mit Ranzen war das Ergebnis.

Europameister und Deutscher Meister im Schnellschnitzen

Für die Finanzierung des Projekts konnte die Schule den Barnstädter Unternehmer Sören Lorenz gewinnen. „Ich mache das gern“, sagt dieser. Schließlich seien er und seine Kinder hier zur Schule gegangen. „Lucy ist jetzt im Abschlussjahr hier“, erzählt Sören Lorenz. Dass mit seiner Hilfe die Umsetzung des Vorhabens möglich ist, freut Schulleiterin Konstanze Naundorf. „Wir sind sehr dankbar dafür.“ Die Skulptur soll eine Überraschung sein, wenn die Kinder nach den Sommerferien wieder in die Schule kommen.

Mit Sebastian Seiffert wird ein Profi in Sachen Kettensägenschnitzer ans Werk gehen. Vor über 20 Jahren hat sich der gelernte Forstwirt, der aus Ziegelroda stammt und nun in Vitzenburg lebt, dieser Kunst verschrieben. Die geht auch mit zahlreichen Wettbewerben einher. Unter anderem war er im Jahr 2012 Europameister und 2017 Deutscher Meister im Schnellschnitzen. Darüber hinaus hat Sebastian Seiffert bei etlichen Festivals in den USA und in England gewonnen. Skulpturen von ihm seien zum Beispiel vom englischen Königshaus ersteigert worden, berichtet er. (mz)