Was es mit den bunten Steinen in Bad Lauchstädt auf sich hat

Ein großes Herz aus unzähligen bunten Steinen schmückt den Platz an der Stadtkirche in Bad Lauchstädt.

Bad Lauchstädt - Behutsam nehmen Mateo und Isabella bunt bemalte Steine aus einem Schächtelchen. Die beiden Zweijährigen legen sie sachte zu den vielen anderen, die mittlerweile ein großes Herz aus Steinen auf dem Platz unter der Eiche zwischen Stadtkirche und Gemeindehaus in der Goethestadt Bad Lauchstädt bilden. Immerzu kommen an diesem Samstagvormittag weitere Kinder und Erwachsene, die das Herz mit bemalten Steinen bereichern.

„Es ist so schön geworden“, sagt Gisela Mosinski, eine der Initiatoren, freudestrahlend mit Blick auf das Herz. Sie ist außerdem begeistert davon, auf welch große Resonanz die Mitmachaktion gestoßen ist. Die Gruppe „Wir für Bad Lauchstädt“ hatte gemeinsam mit Einwohnerin Jeannette Funke, den Stadträten Stefanie Herbarth und Thomas Schorsch, der Evangelischen Kirche Bad Lauchstädt sowie vielen Unterstützern vor etwa fünf Wochen dazu aufgerufen. Die bunt bemalten Steine als Herz geformt sollen in Zeiten dieser Corona-Pandemie als Zeichen der Hoffnung und Gemeinsamkeit stehen. Das Herz ist nun ein sichtbares Zeugnis für den Zusammenhalt.

„Sie sollen Spaß damit haben“

Von diversen Sammelstellen in der Goethestadt wurden bemalte Steine am Freitag abgeholt. Weitere haben Privatpersonen am Samstag selbst zur Stadtkirche gebracht. Meist sind es dann Kinder, die sie an das Herz anlegen. So wie eben Mateo und Isabella. Sie haben jeweils circa 20 gestaltete Steine von Martina Stephan und ihrer Tochter Anne Dehne bekommen. „Sie sollen Spaß damit haben“, meinen die Erwachsenen.

„Den Kindern zu Pfingsten eine Freude zu machen, das war unsere Idee“, erklärt Stadträtin Stefanie Herbarth und sagt beim Betrachten der bunten Steine, dass man genau sehe, welche von kleinen Händen bemalt wurden. „Das finde ich besonders schön.“ Sie unterstützte beim Malen ihre Enkelin Emily (7), die so etwa 20 Exemplare für die Aktion beisteuern konnte.

„Wir lassen uns wieder etwas einfallen.“

Mehrere hundert der bemalten Steine, die das Herz bilden, stammen von der Bad Lauchstädterin Jeannette Funke. Seitdem sie Anfang des Jahres einen der „Buna Stones“ im Kurpark ihrer Heimatstadt gefunden hat, sei sie selbst mit Begeisterung dabei, Steine zu bemalen. „Überall, wo ich hinfahre, nehme ich bemalte Steine mit.“ Die werden versteckt. „Und ich habe auch immer eine Tüte dabei, weil ich wieder nackige Steine mitnehme“, erzählt sie und lacht.

Die bunten Elemente vom Herz in der Goethestadt sollen früher oder später weiterwandern. „Die Steine können mitgenommen und woanders hingetragen werden“, erklärt Gisela Mosinski, die die Mitmachaktion als großen Erfolg betrachtet. Deshalb macht sie prompt die Ankündigung: „Wir lassen uns wieder etwas einfallen.“ (mz)