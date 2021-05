Warum Staatsanwaltschaft Revision gegen Gerichtsurteil einlegt

Halle (Saale)/Bad Dürrenberg - Das Landgericht Halle hat einen Bad Dürrenberger wegen bewaffneten Drogenhandels sowie Drogenbesitzes zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt. Zudem hat die Vorsitzende Richterin eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Der 1986 geborene Angeklagte war beschuldigt, im August des vergangenen Jahres an verschiedenen Stellen in seiner Wohnung, im Keller sowie der Werkstatt Methamphetamin und Kokain aufbewahrt zu haben. Mehrere Messer, zwei Schlagstöcke und eine Machete soll er ebenfalls verwahrt haben. In seinem Auto hatte er laut Anklage zudem Marihuana gelagert. Außerdem soll er Methamphetamin sowie ein weiteres Messer an seinem Körper getragen haben. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft habe der Bad Dürrenberger zwar einen Teil der Betäubungsmittel zum Eigenbedarf genutzt, den Rest aber gewinnbringend weiterverkaufen wollen. Zur Absicherung seiner Geschäfte habe er die Waffen in unmittelbarer Nähe zu den Drogen aufbewahrt. Auch eine Überwachungskamera soll dazu gedient haben.

Bad Dürrenberger ist angehalten, eine Suchttherapie zu beginnen

Das Gericht hat die Bewährungszeit auf die Dauer von vier Jahren festgelegt. Der Bad Dürrenberger ist angehalten, eine Suchttherapie zu beginnen. Zudem muss er jeweils 2.000 Euro an die gemeinnützigen Vereine „Keine Macht den Drogen“ sowie „Gretchen - Hilfe für schwer kranke und behinderte Kinder “ in monatlichen Raten zahlen.

Ganz abgeschlossen ist der Fall jedoch noch nicht - die Staatsanwaltschaft hat Revision gegen das Urteil eingelegt. Nach einer schriftlichen Erklärung wird geprüft, ob rechtliche Fehler vorliegen und das Urteil aufgehoben und neu verhandelt werden muss. (mz)