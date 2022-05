Warum der Lebensmitteleinzelhandel Obstbauern in Beesenstedt Probleme bereitet

Beesenstedt/Höhnstedt/MZ - Die Kirschernte ist - anders als in den heimischen Kleingärten - bei den Obstbauern in Salzatal noch in vollem Gange. Das liegt daran, dass auf den Plantagen in Beesenstedt und Höhnstedt viele verschiedene Sorten angebaut werden, die auch zu unterschiedlicher Zeit reif werden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<