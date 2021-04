Wann ist der Geiseltalsee komplett nutzbar?

Am Geiseltalsee beginnt eine neue Saison. Doch wann ist er komplett nutzbar? Die Entscheidung liegt beim Saalekreis. Was Politiker und Seeakteure sagen.

Mücheln/Braunsbedra - Auch wenn es coronabedingt 2021 wieder keinen offiziellen Saisonstart am Geiseltalsee gibt, so ist ja nicht alles an Aktivitäten verboten. Das gilt am Wasser ebenso wie auf dem Wasser. Aktuell bringen mit steigenden Temperaturen immer mehr Segler ihre Boote in den beiden Häfen zu ihren Liegeplätzen. Und wie jedes Jahr fragen sie, wann der komplette Geiseltalsee wasserseitig freigegeben wird und nicht nur der Süden befahrbar ist.

Immerhin scheint man einer Entscheidung näherzukommen. Am Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) scheitert es nicht. Der Saalekreis habe den Entwurf zur Änderung der Allgemeinverfügung vorgelegt. Er werde mitgetragen, teilt das Amt mit. Zur Nutzung des Sees bestünden keine Einwände oder Bedenken. „Die Freigabe der Wasserfläche des nördlichen Geiseltalsees obliegt dem Landkreis Saalekreis.“

Bojenkette zur Abgrenzung der Naturschutzgebiete muss angeschafft werden

Der Kreis allerdings verweist seit Monaten auf fehlende Voraussetzungen. Eine Bojenkette zur Abgrenzung der Naturschutzgebiete muss angeschafft werden. Mit dem Landesverwaltungsamt muss die Regelung der PS-Obergrenze der Boote abgestimmt werden. Einem Antrag auf Befreiung von artenschutzrechtlichen Vorgaben muss ebenfalls das Landesverwaltungsamt erst zustimmen. Die Nachfrage, wie weit man mit der Klärung ist, blieb bis Dienstagabend unbeantwortet.

Der Kreistagsvorsitzende Andrej Haufe (CDU) sagt: „Im Moment ist die Seefreigabe nicht auf der Tagesordnung.“ Nur indirekt gehe es in der Kreistagssitzung am Mittwoch auch um den Geiseltalsee beim Punkt Erstellung einer Tourismusstrategie für den Landkreis.

Seeanrainerkommunen bleibt keine andere Option, als immer mal nach dem Stand zu fragen

Seeanrainerkommunen bleibt keine andere Option, als immer mal nach dem Stand zu fragen, sagt Braunsbedras Bürgermeister Steffen Schmitz (CDU). Dabei würde nicht nur bei Bootsbesitzern, sondern auch bei potenziellen Investoren die Attraktivität des Sees mit der Komplettfreigabe steigen. Im Rathaus gingen immer wieder Anfragen ein. Er könne nachvollziehen, dass viele Kräfte in der Verwaltung coronabedingt gebunden seien, aber: „Die Situation ist unbefriedigend.“ Dem kann sich Anja Günzel, Betreiberin des Tauchzentrums Geiseltal, nur anschließen. Seit Monaten geht auch bei ihr wegen Corona nichts mehr. „Eine Freigabe des Nordteils würde uns aus den ganzen Einnahmeverlusten heraushelfen. Denn die dortigen Tauchmöglichkeiten ziehen mehr und anderes Publikum an.“

Gleichzeitig werden Stimmen lauter, die sich gegen die Nordfreigabe aussprechen. Der Kreisverband der Grünen vertritt diese Auffassung. Dessen Vorsitzende Martina Hoffmann begründet das mit den gesammelten schlechten Erfahrungen im freigegebenen Süden. Die Kontrolle bestehender Regeln habe sich als schwierig herausgestellt. Im Gegenzug habe sich der See zum überregional bedeutenden Vogelgebiet entwickelt. Angler und Segler würden die Tiere aber oft stören. Künftig angestrebte Sportarten wie Kitesurfen seien ein weiterer Stressfaktor für sie. Am Weinberg auf der Klobikauer Halde sei die Bebauung im Naturschutzgebiet ausgeartet. Das alles habe eine Vertreibungswirkung auf Tiere.

Bisherige Freigaben des Geiseltalsees

Die erste Freigabe für den Geiseltalsee gab es im August 2012. Sie erlaubte Bootfahren zwischen Mücheln und Braunsbedra sowie Baden in Stöbnitz. Die zweite Fassung der Allgemeinverfügung vom März 2014 machte Tauchen, Angeln und Surfen möglich. Freizeitkapitäne konnten erstmals im gesamten südlichen Bereich schippern. Am Ufer Frankleben wurde die zweite Badestelle zugelassen. Im Juni 2017 gab es mit der Eröffnung des Hafens Braunsbedra die bisher letzte Freigabe. Sie galt für den Hafen und eine Zone zwischen Pfännerhall und Frankleben. Aufgenommen wurde zudem ein Tauchereinstieg südlich des Strands Frankleben. (mz/Diana Dünschel)