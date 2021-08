VfL Roßbach 1921 feiert 100-Jähriges - und schenkt sich eine eigene Hymne

Rossbach/MZ - Nach Festreden, Ehrungen und Glückwünschen anlässlich des 100. Geburtstags vom VfL Roßbach 1921 hatte der Vereinsvorsitzende Ronald Eisenhut beim Festakt am Mittwochabend noch eine Überraschung parat: „Eins, das hatten wir als VfL bis jetzt noch nicht, eine vereinseigene Hymne“, sagte der 62-Jährige gegenüber den rund 50 geladenen Mitgliedern und Gästen. „Es lag mir schon lange am Herzen, das irgendwie mal zu meistern“, erzählte Eisenhut, der schließlich das Jubiläum zum Anlass nahm, selbst eine Hymne zu schreiben. Von einem Sponsor unterstützt, ließ er den Text in einem Studio in Osnabrück vertonen und konnte nun das fertige Vereinslied erstmals präsentieren. Die anwesenden VfL-Mitglieder und Gäste ortsansässiger Vereine sowie aus Wirtschaft, Politik und Sport lauschten aufmerksam. Sie waren von der neuen Hymne begeistert, standen auf und applaudierten.

Sportlerheim über 60 Jahre alt

„Seit 1921 gibt’s unseren Verein“. Mit dieser Zeile wird auch im Vereinslied auf das Gründungsjahr aufmerksam gemacht. Damals im Juni hoben Arbeitersportler den Verein für Ballspiele, den VfB Roßbach, aus der Taufe. Daraus wurde 1924 der VfL. „In den schweren Zeiten des Zweiten Weltkrieges musste der gesamte Sportbetrieb ruhen“, berichtete Eisenhut in seiner vorangegangenen Rede über die Vereinsgeschichte. Nach Ende des Krieges sei die BSG Aktivist Roßbach gegründet worden und die Gemeinde habe die noch heute existierende Sportanlage zur Verfügung gestellt. 1955 wurde laut Chronik begonnen, das Sportlerheim, auch Sporthaus genannt, zu bauen.

Die Vereinshymne vom VfL Roßbach 1921 (Foto: Anke Losack)

Das Gebäude, von vielen freiwilligen Helfern und dem Trägerbetrieb Braunkohlenwerk Großkayna in drei Jahren errichtet, nutzen die VfL-Sportler auch heute. „Gerade in den letzten beiden Jahren haben wir sehr viel Arbeit und Stunden in unser Sporthaus gesteckt“, berichtete Eisenhut. Es wurde der komplette untere Trakt umgebaut und erneuert. Die Außenfassade habe den langersehnten neuen Anstrich bekommen. Der Vorsitzende dankte in seiner Rede allen ehrenamtlichen Helfern und Sponsoren, die sowohl dieses Projekt als auch Arbeit im Verein leisten oder unterstützen. Und er fügte hinzu: „Einen Verein inklusive Sporthaus und Außenanlage weiterhin im Saalekreis präsentieren zu können, hängt natürlich viel von der Unterstützung des Trägers, der Stadt Braunsbedra, ab. Ohne die Betriebskostenübernahme wäre das Sporttreiben in Roßbach so nicht möglich.“

Der VfL Roßbach konnte seine Mitgliederzahl immer stabil halten, erklärte Eisenhut und hob da vor allem die erfolgreiche Kinder- und Nachwuchsarbeit hervor. So sei der VfL zum Beispiel Stützpunkt für Mini- und Maxikids im Saalekreis und spiele im Nachwuchsfußball des Landkreises eine gute Rolle. Im Moment hat der Verein acht Abteilungen mit insgesamt 188 Mitglieder, davon sind circa 80 Kinder und Jugendliche. „Wir glauben, das ist für unsere Ortslage und Umgebung eine zufriedenstellende Situation.“ Doch darauf dürfe man sich nicht ausruhen. „Unser gemeinsames Ziel muss bleiben, neue Sportler, ob jung oder alt, für unseren Verein zu gewinnen.“

Dank und Anerkennung

100 Jahre sei fast ein „biblisches Alter“, sagte Ortsbürgermeister Thomas Mai. Er überbrachte Glückwünsche und Geschenke des Ortschaftsrates. Steffen Schmitz (CDU), Bürgermeister der Stadt Braunsbedra, zu der Roßbach gehört, und Angela Heimbach, Präsidentin des Kreissportbundes Saalekreis, dankten auch allen Ehrenamtlichen und Sportlern des VfL für das langjährige Engagement. Ortsansässige Vereine gehörten ebenso zu den Gratulanten und hoben vor allem die gute Zusammenarbeit der Vereine untereinander hervor. Die Besonderheit von Roßbach sei, sagte Bürgermeister Schmitz in seiner Rede, „Roßbach ist sehr organisiert, Roßbach ist sehr engagiert und Roßbach hat sehr viele ehrenamtliche Zugpferde“.

Das Vereinsheim vom VfL Roßbach an der Leipziger Straße (Foto: Eisenhut)

Zu Letzteren zähle laut den Gratulanten auch Ronald Eisenhut. Seit 1967 ist er Mitglied des Vereins. Er war viele Jahre Abteilungsleiter Fußball und ist seit zwei Jahren Vorsitzender. In seiner Rede hatte er die Persönlichkeiten, die in der Vergangenheit den Verein prägten, genannt. „In der jüngsten Vergangenheit bist du diese prägende Person“, sagte Ortsbürgermeister Mai, „du bist nicht nur Präsident, du bist Platzwart, Hausmeister und Mutter Theresa, wenn es sein muss.“ Kurzum: Ronald Eisenhut trägt den Verein VfL Roßbach in seinem Herzen. Das zeigen Zeilen wie „Für uns die große Liebe, so soll es immer sein“ der von ihm verfassten VfL-Hymne.

Die CD der neuen Vereinshymne sowie VfL-Fanartikel gibt es beim Vereinsfest am Wochenende zu kaufen.

Vereinsfest am Wochenende - das Programm

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums findet von Freitag, 27. August, bis Sonntag, 29. August, ein Vereinsfest auf der Sportanlage des VfL Roßbach statt. Der Freitagabend steht ganz im Zeichen des Fußballs. Die zweite Herrenmannschaft des VfL spielt um 17.30 Uhr gegen eine Stadtmannschaft Braunsbedra. Um 19.30 Uhr ist Anstoß für das Spiel der ersten Herrenmannschaft gegen die U19-Bundesliga-Junioren des HFC.

Ein großes Kindersportfest steht am Samstag ab 10 Uhr auf dem Programm. Es präsentiert sich der Mini- und Maxi-Kinderstützpunkt vom VfL mit Hüpfburg und Clown Ludo. Ebenfalls um 10 Uhr startet ein Volleyballturnier mit VfL- und Gastmannschaften. Ab 19.30 Uhr kann das Tanzbein geschwungen werden bei Musik von der Party- und Showband „Einzig & Artig“.

Nachwuchsfußball wird am Sonntagvormittag gezeigt. Ab 9.30 Uhr kickt die Roßbacher E-Jugend gegen die U11-Mädchen des HFC. Um 11 Uhr spielt die C-Jugend gegen den VfL Halle 96. Frauenfußball gibt es ab 13 Uhr beim Spiel zwischen Edlau und dem 1. FFV Erfurt zu sehen. Im Anschluss (15.30 Uhr) findet die Partie der Traditionsmannschaften vom VfL Roßbach und HFC statt.