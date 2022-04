Sportler in Wallendorf verärgert: „Da müssen wir dringend eine andere Lösung finden“

Wallendorf/MZ - Seit Kurzem dürfen Freizeit- und Vereinssportler nach der coronabedingten Pause auch wieder in der Wallendorfer Turnhalle Sport treiben. Diese Möglichkeit besteht für sie allerdings dort nur für wenige Wochen. Ab dem 1. August müssen sie erneut raus und dann in andere Sporthallen ausweichen. Ab da nämlich benötigt die Gemeinde die Sportstätte. Sie will sie als Hort für die Wallendorfer Grundschule nutzen, was den Sportvereinen sauer aufstößt.