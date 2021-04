Sperrbezirk im Saalekreis wird aufgehoben

Merseburg - Der Ausbruch der Vogelgrippe im Saalekreis Ende März scheint nach aktuellen Erkenntnissen eingedämmt zu sein. Seit dem Bekanntwerden des Falls bei einem Geflügelzüchter in Krosigk, einem Ortsteil der Gemeinde Petersberg, sind dem Sachgebiet Veterinärwesen des Landkreises keine weiteren Fälle von Vogelgrippe gemeldet worden.

Der entsprechende Sperrbezirk konnte aus diesem Grund nach Ablauf von 21 Tagen wieder aufgehoben werden, wie Sachgebietsleiter Thomas Vorpagel bestätigt. Derzeit gilt aber noch das Beobachtungsgebiet in einem Radius von zehn Kilometern um den Fundort. Das könnte jedoch auch ohne weitere Fälle der Geflügelpest bereits am Donnerstag auslaufen. Bis dahin gelte in jedem Fall noch die entsprechende Allgemeinverfügung. Gleichzeitig hat der Landkreis für den gesamten Saalekreis eine Stallpflicht für Geflügel ausgerufen, die auch weiter gilt. Entscheidend dafür ist unter anderem die Risikobewertung durch das zuständige Friedrich-Löffler-Instituts.

„Ein Verdacht oder weiterer Ausbruch der Geflügelpest konnte nicht festgestellt werden“

Nachdem bestätigten Fund in Krosigk mussten Ende März, den gesetzlichen Vorgaben folgend, alle Tiere gekeult werden. Gleichzeitig musste in der Geflügelhaltung eine Reinigung und Desinfektion vorgenommen werden, die vom Landkreis auch abgenommen wurde. Alle Halter von Geflügel, die ihren Betrieb innerhalb des drei Kilometer großen Sperrradius hatten, wurden kontrolliert und untersucht.

„Ein Verdacht oder weiterer Ausbruch der Geflügelpest konnte hierbei nicht festgestellt werden“, heißt es dazu in der noch geltenden Allgemeinverfügung. Das infizierte Tier, das in Krosigk entdeckt und nachgewiesen wurde, war der erste Fall von Vogelgrippe im Saalekreis in diesem Jahr. (mz)