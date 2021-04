Sekundenschlaf - Lkw mit Hänger landet im Straßengraben

Bad Lauchstädt - In der Nacht zu Donnerstag um 0.45 Uhr ist es auf der Autobahn A38 bei Bad Lauchstädt zu einem schweren Unfall gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Fahrer eines Lkw mit Anhänger in Richtung Göttingen fuhr und in Folge eines Sekundenschlafs die Kontrolle über seineFahrzeug verlor.

Demnach kam er von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben beziehungsweise im angrenzenden Feld stehen. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug musste durch einen Hilfsdienst geborgen werden. Vor Ort kamen die Feuerwehren aus Bad Lauchstädt, Delitz am Berge und Milzau zum Einsatz. (mz)