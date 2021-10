Schwerer Unfall in Sennewitz: Pkw übersieht beim Abbiegen Taxi - drei Personen verletzt

Halle (Saale)/MZ - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Sennewitz nördlich von Halle sind am Dienstagmorgen drei Personen verletzt worden. Ein Pkw-Fahrer, der aus Richtung Halle kam, wollte an der Ampelkreuzung nach links zum NP-Markt abbiegen.

Schwerer Unfall in Sennewitz. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Dabei übersah er ein entkommendes Taxi. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls schwer beschädigt. Derzeit ist die Kreuzung zur Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und zur Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.