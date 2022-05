Schulen im Saalekreis bangen um ihre Sozialarbeiter

Zöschen/Merseburg/MZ - Ein Schüler dreht im Unterricht regelmäßig ab. Ein anderer hat Angststörungen, weshalb es ihm schwerfällt, an Klassenfahrten teilzunehmen an Klassenfahrten teilzunehmen. Eine Schülerin mit einem besonderen Förderschwerpunkt hat Probleme mitzuhalten, ihre weitere Bildungslaufbahn ist ungewiss. Für all diese Fälle gibt es an der Gemeinschaftsschule Zöschen eine Ansprechpartnerin Annika Hernsdorf.

