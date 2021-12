Salzataler Urologe organisiert Impfaktion im nördlichen Saalekreis

Salzatal/MZ/UND - Der Salzataler Urologe. Andres Melchior und der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel (Grüne) organisieren am Samstag, 18. Dezember, eine Impfaktion im nördlichen Saalekreis. Zwischen 9 und 14 Uhr können Impfwillige nach vorheriger Terminabsprache (nicht über die Praxisnummer, siehe unten) in die Praxisräume am Schillerplatz 9 in Salzatal (Ortsteil Schiepzig) kommen.

Impfaktion im nördlichen Saalekreis: Impfstoffe Moderna und BionTech

Dort können sie eine Erst-, Zweit oder Auffrischungsimpfung bekommen. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Moderna sowie für Kinder und Jugendliche mit Biontech. Sebastian Striegel: „Um die vierte Welle zu brechen, bedarf es der Anstrengung aller. Und besonders einer höheren Impfquote. Seit Wochen wird in den Arztpraxen, durch mobile Impfteams und in den wiedereröffneten Impfzentren geimpft. Wir wollen dieses Engagement unterstützen und besonders im ländlichen Raum aktiv werden."

Deshalb habe er sich auf die Suche nach Kooperationspartnern begeben, um ein niedrigschwelliges, dezentrales Impfangebot machen zu können. "Ich danke insbesondere dem Saalekreis, der die Aktion durch die Bereitstellung von Impfstoff unterstützt", so Striegel.

Impfangebot richte sich besonders an die Menschen im nördlichen Saalekreis

Man wolle Familien für das bevorstehende Weihnachtsfest ein Stück Sicherheit durch die Boosterimpfung geben. Und für alle, die sich erst jetzt für eine Erst- oder Zweitimpfung entscheiden, eine unkomplizierte Möglichkeit aufzeigen. Das Impfangebot richte sich besonders an die Menschen im nördlichen Saalekreis (Salzatal, Wettin-Löbejün, Teutschenthal), stünde aber grundsätzlich jedem offen, so Striegel.

Impfwillige werden gebeten, einen Termin unter der Telefonnummer 0151/41 49 56 40 zu vereinbaren. Die Leitung von 8 bis 16 Uhr geschaltet. Und zwar so lange, bis alle Termine vergeben sind. Ein Rückruf oder Kontaktaufnahme via WhatsApp ist nicht möglich.