Saalekreis: Danke für das Engagement, liebe Ehrenamtliche!

Merseburg/MZ - Ehrenamt ist im Saalekreis eine wichtige Säule für gesellschaftliches Miteinander. Ob in der Feuerwehr, bei Hilfsorganisationen, im Sportverein, im sozialen oder kulturellen Bereich: Das Spektrum von ehrenamtlicher Tätigkeit ist breit gefächert und kann nicht hoch genug geschätzt werden.

Traditionell werden im Kreis bei einer feierlichen Veranstaltung anlässlich des Tags des Ehrenamts am 5. Dezember stellvertretend für die rund 60.000 Ehrenamtlichen im Kreis einige Menschen für ihr Engagement in der Freizeit ausgezeichnet. Diese Ehrung musste aber auch diesmal wieder aufgrund der Pandemie ausfallen. Doch die Namen der 30 Frauen und Männer, die in diesem Jahr vom Landkreis eine Auszeichnung erhalten, sollen nicht unerwähnt bleiben (siehe Kästen rechts).

Seit 2009 wird der Tag des Ehrenamtes im Landkreis normalerweise mit einer Feierstunde, die durch das Lokale Bündnis für Familie ins Leben gerufen wurde, begangen. In den vergangenen Jahren erhielten die Geehrten als Auszeichnung die Ehrenamtscard überreicht. Wie der Landkreis mitteilt, wurde dieses Ehrungsformat nun abgelöst. Die diesjährigen Preisträger erhalten eine Überraschung. Sie sei schon auf dem Weg, heißt es vom Kreis.

Der Landkreis Saalekreis zeichnet diese Ehrenamtlichen aus:

Nick Dohndorf aus Nauendorf, (Ortsteil Wettin-Löbejün); Maria Engert aus Halle; Gunther Geipel aus dem Querfurter Ortsteil Lodersleben; Christel Hannig aus Merseburg; Egon Hofmann aus dem Merseburger Ortsteil Beuna; Birgit Klose aus Merseburg; Daniela Matthias aus Teutschenthal; Jutta Müller aus Mücheln; Birgit Neubert aus dem Petersberger Ortsteil Teicha;

Mario Pannicke aus dem Landsberger Ortsteil Plößnitz; Manfred Pfeiffer aus dem Querfurter Ortsteil Lodersleben; Oskar Popendiker aus dem Teutschenthaler Ortsteil Langenbogen; Heidelore Rathgen aus Löbejün; Marlies Reinhardt aus Querfurt; Emmi Rindt aus Wettin; Nicole Rühlemann-Patzenhauer aus dem Müchelner Ortsteil Langeneichstädt; Hans-Hartwig Schulz aus Merseburg; Renate Schulz aus Schkopau; Mario Schwabe aus Obhausen; Ines Sterz aus Wettin-Löbejün; Julia Titze aus dem Petersberger Ortsteil Mösthinsdorf;

Doris Trebesius aus Lieskau, einem Ortsteil der Gemeinde Salzatal; Ronald Walther aus dem Braunsbedraer Ortsteil Roßbach; Nadine Weber aus Merseburg; Helga Wittig aus Bad Dürrenberg sowie eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der Telefonseelsorge Halle; Babette Heinrich aus Mücheln, Aick Pietschmann aus Langeneichstädt, Annett Baumgärtel aus Merseburg