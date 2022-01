Bad Lauchstädt/MZ - Bei einem Verkehrsunfall auf der L173 zwischen Bad Lauchstädt und Teutschenthal ist am Freitagmorgen ein Radfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei kollidierte gegen 5 Uhr ein Kleintransporter mit dem 56-jährigen Fahrradfahrer. Der Mann starb an der Unfallstelle. Die Straße war am Freitag für mehrere Stunden voll gesperrt.