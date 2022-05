Online statt Außendienst: Wie ein Unternehmen in Zöschen die Verpackungsindustrie digitalisiert

Das deutsch-österreichische Start-up-Unternehmen Paxly mit Sitz in Zöschen digitalisiert Einkaufsprozesse in der Verpackungsindustrie.

Die Gründer Thomas Auer (r.) und Torsten Beyenbach (Mitte) und Paxly-Mitarbieter Marius Beckmann in ihrer Ecke im Büro von Baby Sweets

Zöschen/MZ - Die Mitarbeiter des Onlinehandels „Baby Sweets“ haben in ihren Räumen in Zöschen Gesellschaft bekommen. Seit März ist dort auch das deutsch-österreichische Start-up-Unternehmen Paxly ansässig, dass sich zur Aufgabe gemacht hat, die Beschaffungsprozesse der Verpackungsindustrie zu digitalisieren.

Drei junge Männer haben das Unternehmen 2019 gegründet und brauchten einen Firmensitz. Torsten Beyenbach kannte Tom Wachsmann, den Geschäftsführer und Gründer von Baby Sweets, von früher. So kam der Kontakt nach Zöschen zustande und schließlich zog das Gründer-Trio mit seinen bislang zwei Mitarbeitern zur Untermiete bei Baby Sweets ein.

„Wir wollen die Verpackungsindustrie ins 21. Jahrhundert holen“

Torsten Beyenbach, Thomas Auer und Alexander Dür von Paxly haben eine Online-Plattform entwickelt, auf der sie Verpackungshändler und Kunden zusammenbringen und Kunden schnell die richtige Verpackung beim passenden Hersteller finden. Somit entfallen lange Lieferantenrecherchen und der Markt wird für die Kunden transparenter.

Es spare bis zu 85 Prozent der Arbeitszeit und etwa zehn bis zwölf Prozent der Kosten, wenn man den Beschaffungsprozess digitalisiert, sagt Auer. „Derzeit läuft der Prozess in vielen Unternehmen noch über Excel-Tabellen“, so der 30-Jährige. „Wir wollen die Verpackungsindustrie ins 21. Jahrhundert holen.“ Für den Hersteller entfallen vor allem klassische, zeitaufwendige Außendienstbesuche von Vertriebsmitarbeitern.

Start-up finanziert sich über Gebühren

Bislang sind im Paxly-Netzwerk etwa 50 Verpackungshersteller sowie rund 120 Kunden registriert. Darunter sind auch große Namen wie Media Markt. „Wir haben aber auch viele kleine Unternehmen.“ Die Verpackungsanbieter durchlaufen zunächst einen Qualifizierungsprozess bei Paxly. „Wir arbeiten mit hochwertigen Anbietern“, sagt Auer.

Das Start-up finanziert sich darüber, dass die Hersteller eine Gebühr an sie zahlen, wenn ein Kaufvertrag zustande kommt. Der Hersteller hingegen benötigt nicht mehr so viele Außendienstmitarbeiter und kann dadurch Kosten einsparen. Für die Kunden fallen dieselben Kosten an, als wenn sie direkt beim Hersteller kaufen würden.

Umzug nach Halle und zahlreiche Investoren wie Carsten Maschmeyer von der „Die Höhle der Löwen“

Die Idee, eine solche Plattform aufzubauen, hatte Beyenbach, der aus Hohenmölsen im Burgenlandkreis stammt. Der 36-Jährige kommt aus der Verpackungsbranche und kannte daher die umständlichen Prozesse. Als er auf den Wiener Thomas Auer traf, der inzwischen in Hamburg lebt, hatten sich zwei gefunden. „Ich war schon immer auf der Suche nach einer Idee, um sich selbstständig zu machen“, erzählt Auer, der aus der IT-Beratung kommt.

In einem Berliner Café entstand der erste Prototyp der Plattform. „Als wir gemerkt haben, dass es Sinn macht, haben wir unsere Jobs gekündigt und voll losgelegt.“ Der Informatiker Alexander Dür (30), ebenfalls Wiener, rundet das Gründer-Team ab. Inzwischen hat Paxly fünf Investoren, darunter auch Carsten Maschmeyer, der aus der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt ist. „Er ist ein guter Unternehmer und weiß, wie man einen Unternehmensbetrieb skaliert“, betont Auer. „Wir haben viel von seinem Team gelernt.“

Anfang des Jahres konnte Paxly zwei Mitarbeiter einstellen. „Nächsten Monat kommen noch zwei weitere hinzu. Wir sind immer auf der Suche nach Unterstützung, schwerpunktmäßig im Bereich Vertrieb.“ Und auch ein Umzug ist geplant, es soll nach Halle gehen. „Wir wollen wachsen“, begründet Auer den Wegzug aus Zöschen. „Und Baby Sweets wächst ja auch weiter. Da wird es dann zu eng.“ So wird die kleine Büro-Ecke, die Paxly derzeit innehat, bald wieder frei werden.