Neue Technik bringt Grundschülern in Spergau Spaß

Interaktive Übungen kommen gut an: An der Freien Grundschule Spergau lernen die Kinder mit digitalen Tafeln. Am Mittwoch ist „Tag der kleinen Forscher“.

Spergau - Matheunterricht in der ersten Klasse an der Freien Grundschule Spergau: Der Schüler Pierre steht vorn am Lehrerpult, wo ein Bildschirm aufgebaut ist. Auf dem Monitor sind verschiedene Cent-Stücke abgebildet. Das Bild ist gleichzeitig auf einer großen digitalen Tafel zu sehen, die über der normalen, grünen Schreibtafel im Klassenzimmer hängt. Pierres Aufgabe: Er soll Münzen einkreisen, die in der Summe 8 Cent ergeben. Gekonnt malt der Erstklässler mit seinem Zeigefinger Kreise um die Münzen. Pierres Mitschüler können an der digitalen Tafel genau verfolgen, was er auf den sogenannten Touch-Bildschirm malt.

Alle acht Klassen der Grundschule wurden in den Pfingstferien mit solchen digitalen Tafeln ausgestattet. Auch das Labor und die Aula, wo unter anderem Elternversammlungen stattfinden, haben welche bekommen. Das ist Teil des Digitalpaktes des Bundes, der die Digitalisierung an Schulen mit insgesamt fünf Milliarden Euro fördert. Allerdings ist in Spergau noch kein Geld vom Bund angekommen. „Unser Schulträger streckt das Geld vor. Wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt schon starten können“, sagt Schulleiterin Annett Dierks. Und auch die Jungen und Mädchen freuen sich über die neuen Gerätschaften. „Das war für die Kinder ein richtiges Highlight, als sie aus dem Distanzunterricht zurückgekommen sind“, erzählt Dierks Stellvertreterin Rebekka Gerlach-Schwerdt.

Andere Art des Lernens bereitet Kindern viel Spaß

Zunächst galt es, den richtigen Umgang mit den neuen Geräten zu erlernen. Die Schulbuchverlage bieten neben den herkömmlichen Arbeitsblättern auch digitale Varianten mit interaktiven Übungen und kleinen Videosequenzen an. Diese Art des Lernens bereite den Kindern viel Spaß. „Und es spart die Papierkosten. Das ist auch eine große Erleichterung“, nennt Dierks einen weiteren Vorteil. Vor allem gehe es aber darum, bereits im Grundschulalter in den Kindern die Begeisterung an Technik zu wecken. In den Sommerferien bekommt die Grundschule auch neue Geräte für den PC-Unterricht, den die Kinder an der Freien Grundschule Spergau ab der zweiten Klasse besuchen. Trotz der Digitalisierung sei aber auch das Schreiben an der herkömmlichen Tafel wichtig, um die Handschrift zu erlernen, betont Schulleiterin Dierks. Deshalb sollen die Schreibtafeln auch nicht durch die digitalen ersetzt werden. Die Monitore seien vielmehr eine Ergänzung.

Haus der kleinen Forscher: Die Zweitklässler Laura, Vincent, Philip und Finn freuen sich auf den Projekttag diesen Mittwoch zum Thema Papier. (Foto: Laura Nobel)

Die Grundschule setzt nicht nur besonderen Fokus auf das digitale Arbeiten, sondern auch auf das Forschen. Seit 2014 ist die Einrichtung als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. Jährlich wird ein Projekttag zu einem bestimmten Thema veranstaltet, an dem die Kinder verschiedene Stationen durchlaufen und Experimente durchführen. In diesem Jahr geht es um das Thema Papier. Der Projekttag findet am Mittwoch, 16. Juni, statt. Alle zwei Jahre muss die Schule sich neu um die Zertifizierung bemühen und die Experimente der Schüler vorweisen. Die Spergauer hoffen auch in diesem Jahr wieder auf eine erfolgreiche Bewerbung. (mz)