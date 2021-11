Nach Hinweisen auf Drohung eines Anschlags an der A14: Polizei gibt Entwarnung - keine Gefahr für die Öffentlichkeit

Die Polizei Halle und Leipzig gehen einer möglichen Gefahrenlage am Schkeuditzer Kreuz nach.

Schkeuditz/Saalekreis - Nach Hinweisen auf eine mögliche Gefahrenlage am Schkeuditzer Kreuz am Montagvormittag hat die Polizei nun Entwarnung gegeben. Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei gehen die Beamten von einer fehlenden Ernsthaftigkeit der Drohnung aus, heißt es gegen Mittag in einem Schreiben der Polizei Halle. Demnach wurden die Bauwerke rund um das Schkeuditzer Kreuz sehr eingehend überprüft. Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit gab es dabei nicht.

Die Beamten gingen Informationen eines anonymen Zeugen nach, welcher die Polizei per E-Mail über einen geplanten Sprengstoffanschlag auf eine Brücke an der A14 unterrichtete. „Wir gehen dem Hinweis eines Bürgers nach und nehmen die Hinweise sehr ernst“, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle am Montagmittag der MZ.

Wie die „BILD“ zunächst berichtete, soll eine islamistisch motivierte Person möglicherweise einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke planen, die über die A14 führt. Gegenüber der MZ wollte die Polizei diese Mitteilung weder bestätigen noch kommentieren. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Kripo noch dabei, Informationen zu sammeln“, so die PI am Montagvormittag.

Es waren zahlreiche Kräfte der Landespolizei Sachsen-Anhalt, unter anderem auch ein Polizeihubschrauber, im Einsatz.