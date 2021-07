MZ sucht nach der liebsten Eisdiele zwischen Günthersdorf und Ziegelroda

Die MZ-Lokalredaktion Merseburg sucht gerade die beste Eisdiele im südlichen Saalekreis. Zahlreiche Zuschriften unserer in dieser Hinsicht sehr fachkundigen Leser haben uns dazu schon erreicht. Doch immer noch ist Ihre Meinung gefragt. Denn die Abstimmung läuft noch bis zum 10. Juli. Schicken Sie uns also unter dem Betreff „Eis“ weiter den Namen Ihrer liebsten Eisdiele zwischen Günthersdorf und Ziegelroda per E-Mail an redaktion.merseburg@mz.de oder postalisch an Entenplan 9, 06217 Merseburg.

Die fünf am häufigsten genannten Eisdealer werden wir dann genauer vorstellen und anschließend mit einer Jury aus Redaktion, Lesern und Experten einem geschmacklichen Blindtest unterziehen. Sollten Sie auch Eis über alles lieben und sich vorstellen können, Teil dieser Jury zu sein, vermerken Sie das bitte in Ihrer Zusendung.