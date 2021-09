Mutmaßliche Ladendiebin verletzt Beschäftigte mit Tierabwehrspray und flüchtet

Günthersdorf/Halle (Saale)/DUR - Eine 34 Jahre alte Frau hat am Mittwochnachmittag in einem Geschäft eines Einkaufzentrums in Günthersdorf (Saalekreis) für Aufsehen gesorgt und zwei Beschäftigte verletzt. Die Frau hatte gegen 16.40 Uhr Waren in Taschen verstaut und wollte den Laden verlassen, ohne diese zu bezahlen, so die Mitteilung der Polizei am Donnerstagmorgen.

Eine Mitarbeitern und ein Mitarbeiter hatten den Diebstahl beobachtet und sprachen die Frau beim Verlassen des Kassenbereiches an. Daraufhin zog die Ertappte Tierabwehrspray aus der Tasche und besprühte die Mitarbeiter und flüchtete. Die Polizei konnte die Frau wenig später auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums stellen. Bei ihr wurden Waren im dreistelligen Euro-Bereich gefunden. Ein durch geführter Drogenschnelltest verlief positiv. Die 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen, sie muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.