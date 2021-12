Mücheln gewinnt Preis für Innovation

Mücheln/MZ - Für die Idee einer Anlage zur Energiegewinnung aus Grünabfällen hat Mücheln beim Wettbewerb „Klima Contest Kommunal 2021“ des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt und der Landesenergieagentur den zweiten Platz belegt und 22.000 Euro Preisgeld erhalten. Nun soll das Geld für ein wissenschaftliches Forschungsprojekt dazu verwendet werden. Ziel ist der Bau und Betrieb einer Pilotanlage.

Alle Kommunen im ländlichen Raum waren aufgerufen, Ideen für eine klar nachweisbare Treibhausgasminderung einzureichen. Mücheln ging davon aus, dass die Entsorgung von Baum-, Strauch- sowie Grünschnitt für Kommunen allgemein ein Problem ist, weil Lagerung und Entsorgung mit hohen Auflagen sowie Kosten verbunden sind.

In der Geiseltalstadt fallen laut Bauhof zum Beispiel auf kommunalen Grünflächen rund 250 Tonnen Grünschnitt pro Jahr an, die verbrannt oder kompostiert werden. Dabei sowie durch die Fahrtkosten für die Entsorgung fällt jede Menge CO2 an. Andererseits werden kommunale Gebäude durch Pelletanlagen geheizt, wofür etwa 40 Tonnen Pellets benötigt werden.

Beides, CO2 und herkömmliche Pellets, könnte man durch Trocknung, Verbrennung und Nutzung von Grünschnitt einsparen, so die Überlegung. Von solch einer Anlage würden dann auch andere Kommunen und Unternehmen profitieren.

Laut Müchelns Bauamtsleiter Steffen Keller, der den Preis gemeinsam mit Klimamanager Stefan Rensch entgegennahm, gibt es für die Forschungsarbeit auch schon mögliche Partner wie die Hochschule Merseburg und die Gesellschaft zur Förderung von Medizin-, Bio- und Umwelttechnologien aus Halle.