Sebastian Lechner will der starke Mann der CDU in Niedersachsen bleiben. Nach der Vorstandswahl wird auch Kanzler Merz in Osnabrück erwartet.

Osnabrück - Niedersachsens CDU wählt am Freitag (ab 16.00 Uhr) auf einem Landesparteitag in Osnabrück einen neuen Landesvorstand. Als Vorsitzender kandidiert ausschließlich Amtsinhaber Sebastian Lechner. Der 44-Jährige war Anfang 2023 nach der Niederlage der CDU bei der jüngsten Landtagswahl mit 88,5 Prozent der Delegiertenstimmen in das Amt gewählt worden. Lechner ist zugleich Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag.

Am Samstag soll Bundeskanzler Friedrich Merz auf dem Parteitag eine Rede halten. Auf landespolitischer Ebene befasst sich die CDU dann zudem in einem Leitantrag mit Bildungsthemen. Darin spricht sich die Partei für ein pauschales Handynutzungsverbot an allen Schulen, ein Social-Media-Mindestalter von 14 Jahren sowie verbindliche Sprachtests für alle Vierjährigen aus.