Motorradfahrer bei Unfall in Frankleben schwer verletzt

Bei einem Unfall in Frankleben ist ein Motorradfahrer am Dienstag schwer verletzt worden.

Frankleben - Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer zu, der Dienstagabend gegen 18.40 Uhr in der Weißenfelser Straße in Frankleben in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Schild prallte.

Der Rettungshubschrauber wurde gerufen und transportierte den Verletzten in eine Klinik nach Halle. Polizei und die Feuerwehren aus Frankleben und Großkayna waren im Einsatz. Die Kreuzung Merseburger Straße/Weißenfelser Straße war zeitweilig gesperrt. (mz/dd)