Mit 40. 000 Euro aus dem Saalekreis nach Halle

MZ spricht mit derFrau, die so viel Geld an Betrüger gezahlt hat. Was kurios ist und wovor die Polizei warnt.

Merseburg/MZ - Die 70-Jährige möchte eigentlich überhaupt nicht über den wohl schrecklichsten Tag in ihrem Leben sprechen. 40.000 Euro hat sie einem kriminellen Betrüger in den Rachen geworfen. Aus purer Angst. Eine Frau habe sich telefonisch bei ihr gemeldet und sich als ihre Tochter ausgegeben, erzählt sie der MZ. „Es klang so schockierend. Sie hat so geschluchzt. Ich dachte, sie tut sich etwas an.“ Es ging um einen tödlichen Unfall, den die Tochterangeblich verursacht haben soll. Dass das am Telefon gar nicht die Stimme ihrer Tochter ist, bemerkt sie in der Aufregung nicht.