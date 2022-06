Merseburger wird wegen besonders schweren Diebstahls verurteilt

Der 41-Jährige will nicht, dass sich seine Eltern weiterhin sorgen.

Merseburg/Halle/MZ - Der Angeklagte schluckte einmal schwer, als der Vorsitzende Richter Donnerstag am Landgericht Halle das Urteil verkündete. Vier Jahre und zehn Monate Freiheitsstrafe erwarten den 41-Jährigen. Fünf Monate davon muss er in einer Entziehungsanstalt verbringen. „Das ist nicht persönlich gemeint, aber Sie sollten zusehen, dass Sie hier nicht mehr erscheinen“, sagte der Richter am Ende der Verhandlung.