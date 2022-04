Maschine versus Handarbeit: Warum die Weinlese in Steigra und Gröst so unterschiedlich durchgeführt wird

Während beim Gröster Winzer Mario Thürkind ein Vollernter zum Einsatz kommt, ist im Berg von Rainer Hübbe in Steigra der Einsatz fleißiger Helfer gefragt.

Gröst/Steigra/MZ - Der Vollernter spuckt die frisch geernteten Trauben wieder aus. Ein Strom von gelblich-grünen Früchten ergießt sich aus der elefantengroßen Maschine in den daneben abgestellten Anhänger. Die diesjährige Weinlese beim Weingut Thürkind hat begonnen. Müller-Thurgau und Bacchus wachsen auf dem Gröster Steinberg, so der Name der Hügellage bei Gröst, die den Anfang macht.