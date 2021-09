Löbejün ehrt seinen Sohn Carl Loewe

Löbejün/MZ - Nun also doch! Eigentlich hatten die 8. Carl-Loewe-Festtage in Löbejün (Saalekreis) bereits im April dieses Jahres stattfinden sollen, mussten dann aber, coronabedingt, verschoben werden. Und obwohl es Sorgen bis fast zuletzt gab - am 5. Oktober ist es soweit, die Ehrung für den großen Sohn der kleinen Gemeinde kann beginnen.

Dieses Mal ist das Musikfest besonders dem Chorwerk von Loewe (1796-1869) gewidmet, der namentlich für seine Balladen berühmt ist, während andere seiner Kompositionen oft und zu Unrecht etwas zu kurz kommen, wie Andreas Porsche, der Präsident der Internationalen Carl-Loewe-Gesellschaft, sagt. Stolz ist er, im Hauptberuf Mediziner, vor allem auf zwei Dinge: Die Loewe-Ehrung ist das einzige Musikfest, das in Sachsen-Anhalt nicht in einer größeren Stadt, sondern auf dem Lande organisiert wird - und zwar komplett ehrenamtlich.

Nun soll also gefeiert werden, auch Ministerpräsident Reiner Haseloff und Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (beide CDU) haben sich angekündigt, dazu zahlreiche internationale Gäste. Entsprechend riesig, so Porsche, ist die Vorfreude bei den Veranstaltern. Natürlich gelten die üblichen Hygieneauflagen, 3 G ist das Schlüsselwort dieser Tage, sogar ein eigenes Testzentrum haben Porsche und seine Mitstreiter auf die Beine gestellt.

Zur Eröffnung am kommenden Dienstag wird zugleich erstmals eine Ausstellung öffentlich präsentiert, die der hallesche Künstler Marek Jagusch mit Arbeiten zu Loewe und seinem Werk bestückt hat. Auch ein Abstecher ins nahe Halle steht auf dem Programm: Am 6. Oktober beginnt um 18 Uhr im Literaturhaus in der Bernburger Straße ein Vortrag von Karin Zauft, in dem sie auf vergnügliche Weise von der Hochzeit Loewes berichten werde, heißt es. Der Komponist hatte vor 200 Jahren Julie von Jakob, die Tochter des Universitätskanzlers, geheiratet.

Ein großes Festkonzert steht am Abend des 9. Oktober an - mit einem ermutigenden Motto: „Musik vertreibt den Teufel und macht die Menschen fröhlich“.

Programm und Informationen: www.carl-loewe-gesellschaft.de - Tickets: 0173 / 938 44 22