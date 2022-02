Ladendieb in Günthersdorf geschnappt

Ohne Erfolg blieb am Dienstag der Versuch zweier Ladendiebe in einem Einkaufszentrum in Günthersdorf Smartphones zu stehlen.

Günthersdorf/MZ - Einen 21-jährigen Ladendieb hat die Polizei am Mittwoch in einem Einkaufszentrum in Günthersdorf dingfest gemacht. Zuvor, so die Polizei, hätten dort zwei Tatverdächtige in einem Elektronikfachgeschäft versucht, zwei Smartphones im Gesamtwert von rund 500 Euro zu stehlen. Als sie entdeckt wurden, warfen sie ihre Beute weg und flüchteten. Mit Hilfe von Zeugen konnte die Polizei jedoch einen der beiden augreifen.