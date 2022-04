Investor will letzte Baulücke in Bad Lauchstädt am Markt schließen

Bad Lauchstädt/MZ - Die Bäume mussten bereits weichen. Vergangene Woche setzten Arbeiter auf dem kleinen Grünstück an der Einmündung der Badeschlippe die Säge an. Baufeldfreimachung heißt das im Fachjargon. Denn die einzige verbliebene Lücke in der Bebauung des Lauchstädter Marktes soll in den kommenden Monaten verschwinden. Die Stadt hatte das Grundstück gemeinsam mit dem ehemaligen Schuhladen an der Ecke zur Merseburger Landstraße verkauft. Neuer Inhaber und in beiden Fälle zugleich Investor ist ein alter Bekannter: Alwin Arens, Chef der Firma Senera Bau in Schotterey, die in den vergangenen Jahrzehnten schon sehr viele Projekt in der Lauchstädter Innenstadt umgesetzt hat, zuletzt etwa die neuen Wohnhäuser in der Goethestraße.