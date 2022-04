Interviewer im Saalekreis bekommen bis zu 1.000 Euro

Merseburg/MZ - In wenigen Wochen geht es los. Dann wird beim europaweiten „Zensus 2022“ auch im Saalekreis gezählt. Gerade haben Alexandra Detsch und Jenny Bergmann von der Erhebungsstelle in Merseburg die ersten Männer und Frauen geschult, die ab 16. Mai ehrenamtlich die Befragungen in Merseburg, Schkopau, Mücheln, Braunsbedra und Kabelsketal vornehmen werden.