Interessenten für Ärztehaus in Bad Dürrenberg bleiben am Ball

Bad Dürrenberg - Das Interesse an dem brachliegenden Salinegelände in Bad Dürrenberg ist zwar hoch, aber es hapert an der Umsetzung der Ideen. Ende März ist eine sogenannte Optionserklärung ausgelaufen und wurde auch nicht von der Stadt Bad Dürrenberg verlängert. „Das kann ich gar nicht. Es gab einen Stadtratsbeschluss, sie einmalig auf Ende März zu verlängern und die Frist ist nun ausgelaufen“, sagt Bürgermeister Christoph Schulze (CDU).

Die Vereinbarung sollte zwei potenziellen Investoren Zeit geben, ihre Projekte auf Realisierbarkeit zu prüfen und einen entsprechenden Kaufantrag für ein Teilgrundstück des Salinegeländes zu stellen, auf dem ein Ärztehaus oder ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) entstehen soll. Die Mieter dieses zukünftigen Ärztehauses sind bereits gefunden, mehrere Ärzte, eine Physiotherapie, ein Apotheker und auch ein Sanitätshaus haben ihr Interesse angemeldet. „Doch die Investoren sind abgesprungen“, sagt Schulze. Nun werde nach jemandem gesucht, der das Ärztehaus bauen will. Dann könne man auch über eine neue Optionserklärung sprechen. Dass sich das Projekt trägt, da ist sich das Stadtoberhaupt sicher. Schließlich stehen die potenziellen Mieter weiter zu ihrem Wort.

Entwicklung in Richtung einer Wohnbebauung"?

Auf der anderen Seite des Salinegeländes könnte die Entwicklung in Richtung einer Wohnbebauung gehen, lässt Schulze erahnen. Dort gebe es einen Interessenten, der eine Fläche zur Salinenstraße hin ins Auge gefasst hat. Dass diese aufgrund der vorherigen Nutzung im Rahmen der Saline noch Überraschungen bereithalten kann, wisse dieser und wolle sich trotzdem mit dem Projekt beschäftigen.

Die restlichen noch verbleibenden Bereiche werden jetzt und in den kommenden Jahren für die bevorstehende Landesgartenschau gebraucht, wo der Eingangsbereich sein soll und sind daher für eine anderweitige zeitnahe Nutzung nicht vorgesehen. Was mit ihnen nach der Schau passiert, ist noch offen. (mz/Melain van Alst)